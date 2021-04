ŠEFA VELEDROGERIJE ‘PRENERAZILA’ PLENKOVIĆEVA IZJAVA: ‘Ako se sutra nešto konkretno ne riješi, lijekova će biti na kapaljku ili ih neće biti’

Pričaju, ističe, samo o pola dugovanja države, a premijerova izjava o tome kako nisu kruga gladni ga je prenerazila

Kako riješiti pitanje isplate 3 i pol milijarde od ukupno 6 i pol milijardi kuna duga prema veledrogerijama trebali bi sutra dogovoriti Vlada i predstavnici veledrogerija. Prošlog je tjedna za dugove interventno uplaćeno 900 milijuna kuna, no svima je jasno kako je to tek privremena metoda kako bi se spriječila potpuna blokada zdravstva. Veledrogerije i dalje poručuju da će nastaviti s ograničenom isporukom lijekova bolnicama, a iz Vlade za sada nema najava o nekom dugoročnijem rješenju.

Predsjednik Uprave Oktal Pharma Ivan Klobučar nada se da će država naći novac da podmiri barem pola duga.

“Znači ta dugovanja koja su sad blizu godinu dana, sad više nije stvar koliko su dugački dani neplaćanja, nego govorimo o ogromnim ciframa, govorimo o blizu 6 i pol milijardi kuna. Mi kao dobar partner nudimo našoj državi odnosno Vladi da plati pola tih dugovanja, znači ne pričamo o apsolutnim dugovanjima, pričamo o tome da otprilike 3 milijarde kuna nas četiri drogerije i ostali sudionici zdravstva možemo nositi na svojim leđima, preko toga ne možemo”, rekao je za RTL.

Na pitanje hoće li obustaviti isporuku, ne želi odgovoriti prije sastanaka ali znakovito ističe: “Volio bih ljude smiriti, a nisam naučio lagati”.

‘Nadam se da do toga neće doći’

“Ako se sutra nešto konkretno ne riješi ili obeća ili se da neki terminski plan na koji mi možemo pristati da bi sačuvali svoja radna mjesta i svoje firme, onda na žalost možemo poručiti našim građanima da će lijekova biti ili malo ili na kapaljku ili ih neće biti. To je jedna ružna poruka i ja se nadam da do nje neće doći.”

Osvrnuo se i na ocjene kako “nisu kruha gladni” i naglasio je kako je njihova firma njihova imovina, “koju netko komentira da je ovakva ili onakva. Mi tražimo pravo na rad, a naše pravo je da isporučujemo lijekove i da nam se za njih plati.”

Premijerova izjava ga je prenerazila. “Ja se nadam da je to posljedica stresa i svih okolnosti s kojima se premijer mora boriti, no izjava je vrlo opasna iz razloga jer ona zadire u pravo na rad, zadire u to jer onda možemo reći zašto bi ljudi plaćali HEP-u ili nekome uopće račune, zašto bi uopće bili pravna država, čemu onda plaćati račune. Hajdemo se mi držati onih osnovnih stvari da ovu državu činimo boljom, učinkovitijom i da ljudi dobiju ono što su platili”, zaključio je Klobučar.