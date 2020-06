ŠEFA MOSTA UPITALI BOJI LI SE DA IM RASPUDIĆ NE ZABIJE NOŽ U LEĐA – Evo što im je odgovorio: ‘Vjerujte mi…’

Nakon predaje lista rekao je da je ovo početak jedne drukčije politike u odnosu onu kakva je bila zadnjih 20 godina

Predsjednik Mosta Božo Petrov na početku gostovanja kod Anke Bilić Keserović, nije se složio s time da Mostu opada potpora kod birača, posebno ne da je Most nestao s političke scene, javlja N1.

“Kako smo nestali? Mi smo tu! Jedina smo politička stranka u Hrvatskoj koja je ponudila sasvim nova lica kao zalog za budućnost”, rekao je i potom kao nova lica Mosta nabrojao Nina Raspudića, Mariju Selak i Zvonimira Troskota.

Nije mogao opovrgnuti da je Most na prvim izborima na koje je izašao osvojio 19 mandata, te da je i na sljedećima imao dvozamenkasti broj, ali se nije složio da se Mostu sada ne prognozira više od tri mandata. Rekao je da se Mostu na početku smještao u “binarni sustav”:

Rekao je da su im ankete malo poslije davale tri ili četiri mandata, a da je to u međuvremenu naraslo.

“Imamo još mjesec dana do kraja izbora. Prava anketa je na dan izbora. Mnogo važnije od brojeva su smjer, temelji. Za to, da bi nas ljudi prepoznali, treba vremena. Ne možete cijelo vrijeme biti prirepak velikim političkim strankama i pokušati mijenjati stvari. Mi smo to pokazali na svom primjeru, oni koji su na vlasti, naprosto ne žele da se stvari mijenjaju”, rekao je.

Politička trgovina

Na konstataciju da birači i dalje većinski glasaju za SDP ili HDZ, Petrov je rekao da se i to jako mijenja.

Rekao je i to da se “uopće ne zamara” izborom između Restart koalicije i HDZ-a. Ipak, na spomen HDZ-ovog koaliranja s HNS-om nakon pucanja koalicije HDZ-a i Mosta, reagirao je oštro:

“To je bila najveća politička trgovina u povijesti Hrvatske.”

“Za to će ih narod još i nagraditi. Ali to nije ono što ovom narodu treba, to nije put kojim će ići Most”, dodao je.

Voditeljica ga je pitala i to kako može biti siguran da se nakon izbora netko poput Raspudića neće prikloniti većini.

“Da je gospodin Raspudić takav da zabija nož u leđa i da izdaje ekipu, vjerujte da s njim ne bih razgovarao. Kad osoba poput Ante Kujundžića, u trenutku kad svi razmišljaju hoće li negdje otići gdje im je profitabilnije, pošalje poruku: ‘Sa štitom ili na štitu, ali s pravom ekipom i na štitu ako treba’, e to vam je prava ekipa”, odgovorio je Petrov.

Zašto bi mi Škoro bio konkurencija?

Ako već ne HDZ, jer i Branko Bačić je rekao za Most da je “dvaput dvaput, ali da treći put nema šanse”, što onda, pitala ga je Bilić Keserović. Koji je smisao bivanja u opoziciji, ako se odatle ne može ništa mijenjati?

“To bi stajalo što ste rekli da je riječ o partnerima koji žele mijenjati stvari. Ali oni ne žele mijenjati stvari. Bez veze mi je biti u vlasti s onima koji to ne žele raditi. Osjećam se loše i gubim vrijeme. A i nije baš oporba takva da se iz nje ne može ništa mijenjati. Podsjećam vas na ovu sad gospodarsku stiuaciju. Znate li tko je prvi rekao ‘otpis a ne odgoda’? Mi. Mi iz oporbe, skupa s vama iz medija, napravili smo takav pritisak da je Vlada, koliko god se opirala, to morala promijeniti”, kazao je predsjednik Mosta.

Potom je došao red i na Miroslava Škoru i njegovu platformu kao moguću konkurenciju Mostu na izborima.

“Zašto bi mi Škoro bio konkurencija? Da je to isto biračko tijelo, Most ne bi sada rastao. Ne doživljavam Škoru kao konkurenciju. Dapače, cijenim njegov entuzijazam. Pokušao je objediniti različite ljude na svojoj listi. Vjerojatno brojni od njih nisu niti mislili da će ići skupa na listi. Smatram da je bolje da se ljudi i na takav način uključe u politiku, nego da samo doma komentiraju”, kazao je i naveo da kao konkurenciju ne vidi niti Ružu Tomašić protiv koje se natječe u 10. izbornoj jedinici, kao i protiv Vilija Beroša iz HDZ-a i Arsena Bauka iz SDP-a.

Nova politika

Nakon predaje lista rekao je da je ovo početak jedne drukčije politike u odnosu onu kakva je bila zadnjih 20 godina.

“Ovo je temelj jedne nove politike i budućnosti, novi i mladi ljudi koji će donijeti promjenu”, izjavio je predsjednik Mosta.

“Vaš glas kod nas je siguran jer znate da vas nećemo prevariti, nećemo preletiti i da nismo žetončići”, poručio je Petrov pozvavši građane da izađu na izbore.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da očekuju najmanje osam mandata. Najaktivniji saborski zastupnik u zadnjem sazivu Sabora Miro Bulj pozvao građane da se nasjedaju na lažna obećanja, da se probude naglasivši kako je vrijeme da se iseljeni Hrvati vrate u Hrvatsku.

Nino Raspudić koji se nalazi na Mostovoj listi pozvao je protukandidate na sučeljavanje, a Marin Miletić građane da glasaju za poštene i čiste ljude koje nudi Most.

Predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih koja na izbore izlazi u koaliciji s Hrvatskom strankom prava i strankom Generacija obnove poručila je nakon predaje listi da su oni jedna beskompromisna opcija, opcija bez “ali”.

Predsjednik HSP-a Karlo Starčević rekao je da očekuju između tri i pet mandata i da su nakon izbora otvoreni za suradnju s onima koji žele i vole slobodnu i suverenu Hrvatsku.

Zalagat ćemo se za drastično porezno rasterećenje, ukidanje poreza na dohodak, drastično smanjenje javne uprave, čvršću zaštitu hrvatskih granica po uzoru na Mađarsku, zadržavanje kune kao valute, zabranu pobačaja i ukidanje zakona o istospolnom životnom partnerstvu, nabrojao je predsjednik Generacije obnove Frano Čirko.

Liste DIP-u predala je i Autohtona – Hrvatska stranka prava Dražena Kelemineca.