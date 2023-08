Samo nekoliko tjedana nakon što se demonstrativno odrekao plaće i svoj posao predsjednika Gradske skupštine nastavio raditi kao volonter, Joško Klisović zaposlio se u kompaniji poznatog biznismena i umirovljenog generala Ivana Čermaka, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, Čermak ga je angažirao kao savjetnika Uprave u svojoj tvrtki Delta-Oil International. - Točno je, u tvrtki Delta-Oil International bit ću savjetnik Uprave i radit ću za plaću, a svoju dužnost predsjednika Gradske skupštine nastavit ću obavljati volonterski - rekao je Klisović Jutarnjem listu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Angažmanu nije kumovao Čermakov prijatelj Milanović?

Početkom srpnja SDP-ov predsjednik Gradske skupštine svojevoljno se odrekao plaće od 2300 eura te je svoju dužnost nastavio obavljati volonterski, bez novčane naknade. To je učinio, kako je objasnio, da bi "kokošarima" iz vlastite stranke dokazao da ga zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne drži na kratkoj uzici zbog njegove plaće koju je primao kao čelnik Gradske skupštine.

"Zagrebački SDP nije talac moje plaće, niti me gradonačelnik Tomašević kontrolira putem plaće koju primam kao predsjednik Gradske skupštine. To je čista i bezočna laž. Svim tim sitnim dušama i kokošarima mogu reći da SDP neće biti talac moje plaće, odsad ću raditi bez plaće, ali ostat ću predsjednik Skupštine jer je to jasan dokaz da je SDP u koaliciji koja vlada Zagrebom u dobroj vjeri i da je korektivan faktor Tomaševiću i platformi Možemo!", poručio je tada Joško Klisović.

SDP-ov predsjednik Gradske skupštine, koji je bio zamjenik ministra vanjskih poslova u Milanovićevoj Vladi, kaže kako njegovu angažmanu u Čermakovoj kompaniji nije kumovao predsjednik države Zoran Milanović s kojim je naftni magnat odavno blizak, piše novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Novi šef zagrebačke skupštine Klisović o zahtjevu za smanjenjem plaće