Istodobno širenje delta i omikron varijanti koronavirusa stvara "tsunami slučajeva", rekao je u srijedu generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskovnoj konferenciji.

"Veoma sam zabrinut da omikron, koji je lako prenosiv i širi se istodobno kad i delta, vodi do tsunamija slučajeva", rekao je, dodavši da se radi o dvostrukoj prijetnji koja vodi do naglog porasta broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Tedros je ponovio svoj poziv zemljama da pravednije raspodijele doze cjepiva protiv koronavirusa i upozorio da bi naglasak na booster doze u bogatijim zemljama mogao dovesti do nestašice cjepiva u siromašnijim državama.

Rekao je da se WHO zalaže za to da svaka zemlja dostigne procijepljenost od 70 posto do sredine 2022. godine, što bi pomoglo okončati kritičnu fazu pandemije. Na Silvestrovo će biti druga godišnjica otkako je Kina upozorila WHO na 27 slučajeva "virusne upale pluća" nepoznatog porijekla u gradu Wuhanu.

Otad je zabilježeno više od 280 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu i više od 5 milijuna umrlih.

Francuska s najviše novooboljelih dosad, i druge zemlje ruše rekorde

U Francuskoj je u srijedu potvrđeno 208 tisuća slučajeva zaraze covidom-19 u zadnja 24 sata, što je nacionalni i europski rekord, a i druge europske zemlje obaraju rekorde i uvode strože restrikcije, prenose agencije.

Francuski ministar zdravstva Olivier Veran rekao je da prosječno svake sekunde dva Francuza budu pozitivna na covid-19.

Situacija u bolnicama je zabrinjavajuća zbog delta varijante, rekao je, dok se udarac omikrona tek očekuje. Gripa će dodatno zakomplicirati stanje u bolnicama, dodao je.

Nove restrikcije koje su u utorak stupile na snagu u Njemačkoj u cilju suzbijanja pandemije "neće biti dovoljne" zbog širenja nove omikron varijante koronavirusa, koja bi trebala prouzročiti "značajno povećanje" broja zaraženih u tjednima koji dolaze, upozorio je u srijedu njemački ministar zdravlja.

"Sadašnje mjere neće biti dovoljne kako bi se spriječilo značajno povećanje broja zaraženih omikronom", rekao je socijaldemokrat Karl Lauterbach novinarima u Berlinu, prenosi AFP.

Dodao je kako očekuje "značajno povećanje broja zaraženih u Njemačkoj u jako kratkom roku, od samo nekoliko tjedana" zbog širenja te nove varijante virusa.

Broj zaraženih u Njemačkoj ima tendenciju pada. Sedmodnevna incidencija u srijedu je pala na 205,5, u odnosu prema više od 400 na početku prosinca.

No ministar je upozorio da se situaciju trenutačno podcjenjuje jer se zbog blagdana i manjka osoblja prijavljuje manji broj slučajeva.

"Sadašnja incidencija podcjenjuje opasnost s kojom smo suočeni", rekao je, dodajući da se u Njemačkoj već događa "naglo povećanje broja zaraženih omikronom". "Stvarna incidencija je dva do tri puta veća od one koju bilježimo", rekao je.

U Njemačkoj je u utorak stupio na snagu novi skup restrikcija.

Zabranjena su privatna okupljanja više od 10 ljudi, što vrijedi i za cijepljene i one koji su preboljeli covid-19. Za necijepljene limit je dvoje ljudi iz različitih kućanstava. Sva sportska natjecanja, a posebice nogometne utakmice, odvijaju se bez gledatelja, a zatvorene su i diskoteke i klubovi.

Danska zabilježila apsolutni rekord

Omikron varijanta koronavirusa prouzročila je veliko povećanje broja zaraženih u mnogim europskim zemljama, od kojih su neke oborile svoje rekorde od početka pandemije.

Danska, koja ima najviše novozaraženih u svijetu po broju stanovnika, u srijedu je zabilježila apsolutni rekord od 23.228 zaraženih u 24 sata, prenosi Reuters. To se dijelom objašnjava velikim brojem PCR testiranja provedenih poslije Božića, a postotak pozitivnih testova ostao je gotovo stabilan i iznosi 12,3 posto.

Prethodni vrhunac bio je u ponedjeljak kada je potvrđeno 16.164 zaraženih.

Grčka uvodi nove restrikcije

Grčka već od četvrtka uvodi nove restrikcije u ugostiteljstvu koje su bile planirane za početak siječnja. Odluka je donesena dan nakon što su vlasti objavile novi dnevni rekord od 21.657 zaraženih, dvostruko više nego u ponedjeljak.

Vlasti kažu da izgleda da je omikron varijanta postala dominanta u zemlji, jedva mjesec dana pošto je prvi put otkrivena.

Barovi, noćni klubovi i restorani morat će zatvoriti vrata u ponoć, gosti će smjeti samo sjediti i glazba neće biti dopuštena, osim na Staru godinu kada će smjeti ostati otvoreni do 2 ujutro. Vlasti vjeruju da će zahvaljujući tim mjerama, bude li ih se poštovalo, od sredine siječnja biti moguć normalan život.

Restrikcije su postrožene i prošli tjedan kada je uvedeno obvezno nošenje maski na otvorenom i zabranjene proslave Božića i Nove godine na javnim mjestima.

I Švicarska i Malta oborile rekord

U Švicarskoj, broj novozaraženih u zadnja 24 sata iznosio je također rekordnih 17.634, objavljeno je u srijedu.

Gotovo 1,3 milijuna ljudi u Švicarskoj i Lihtenštajnu zaraženo je koronavirusom od početka pandemije u veljači 2020. godine.

I Malta je u srijedu prijavila rekordan broj zaraženih, a SAD ju je svrstao u kategoriju najvišeg rizika i preporučio svojim građanima da je ne posjećuju.

Novozaraženih je 1337, što je rekordno drugi dan zaredom. To je peti put u osam dana da je oboren nacionalni rekord. No u bolnici je samo 82 zaraženih.

Zaraza se širi iako je 95 posto stanovnika primilo dvije doze cjepiva. Sada se cijepi djecu stariju od pet godina. Booster dozu primilo je 200.000 ljudi od ukupno 500.000 stanovnika. U karanteni je najmanje 20.000 ljudi, četiri puta više od broja stanovnika Vallette.

Poslodavci se zbog toga bune i traže da se dvotjednu karantenu skrati jer šteti gospodarstvu.

U Španjolskoj je u srijedu izolacija za covid pozitivne s deset dana skraćena na sedam dana.