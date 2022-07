Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u četvrtak je smijenio suca Damira Kosa s dužnosti predsjednika kaznenog odjela najvišeg suda, a Marina Mrčelu s mjesta šefa Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije.

Dobronić je rekao da ne misli da će ovo na bilo koji način ugroziti rad Vrhovnog suda.

"Skupu su se odazvali uglavnom oni koji su zainteresirani da opstruiraju skup. Oni koji su bili protiv su bili puno agilniji i žestoko su se opirali uopće raspravi. Radi se o situaciji da je ono što sam ja rekao i za što sam dobio podršku u Saboru, sad to moramo i provesti, u praksi, ne samo na riječima", rekao je Dobronić.

"Moramo provesti pravu europeizaciju našeg pravog sustava, i to ne na riječima, nego na djelu. U praksi. O tome je bila riječ na okruglom stolu. Kad se usporedimo s drugim članica EU, imamo lošu situaciju. Mi imamo premalo propisa koji su preopćeniti. Svrha okruglog stola bila je da se na temelju materijala razgovara između svih sudionika koja bi to regulacija bila. Postoji više mogućih regulacija. Sve zemlje imaju znatno precizniju regulacija. Odgovornost sudaca je znatno stroža."

"Jasno sam rekao da svoja mišljenja mogu dati udruge, udruga sudaca, sabor, vlada. Svako rješenje bi bilo bolje od onog kojeg imamo sada. Zato sam pozvao ovaj okrugli stol, a ova dva sudaca su onemogućila raspravu."

"Mora postojati interes da se stvari pomaknu s ove točke. Ako želimo biti ravnopravna članica EU moramo imati te standarde i na razni propisa i na razini prakse", rekao je.

Kazao je da ga u godini dana nitko nije tražio dopuštenje za članke i izvansudsku aktivnost.

"Pogrešno bi bilo to tumačiti kao neposluh, radi se o postojećim obrascima ponašanja koje treba postupno mijenjati. Nikad nisam tražio da se sucima zabrani pisanje članaka. To nema blage veze, to je nevjerojatno izvrtanje smisla onoga što sam ja rekao. Svi su mogli vidjeti na što je to ličilo, to je bilo znatno ispod razine", rekao je.

"Ja sam predsjednik suda, napravio sam ono što sam smatrao da je u interesu suda. Oni se moraju ponašati kao svi drugi. Nisu u poziciji da imaju samo prava, imaju obveze kao suci. Suci koji se protive ovome ne žele prihvatiti ni minimum promjena, uopće ne žele o njima raspravljati, to je suština."

"Problem je u tome što su oni u svome nastupu bili iznimno agresivni, ali oni uopće ni ne žele uvesti te promjene oko propisa koji su na razini EU."