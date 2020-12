ŠEF VARAŽDINSKOG STOŽERA ŽALI ŠTO BRZO TESTIRANJE U TVRTKAMA NIJE POČELO RANIJE: ‘Mogli smo spriječiti ovakvu eskalaciju’

Istaknuo je da su u gradskom proračunu osigurali novac pa mogu sufinancirati dio troškova za testiranje ako to prihvati Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Varaždina Zlatan Avar rekao je u srijedu kako mu je žao što najavljeno brzo testiranje u velikim varaždinskim tvrtkama nije počelo prije jer se tako mogla spriječiti eskalacija novozaraženih u županiji.

Avar je na konferenciji za novinare izrazio zadovoljstvo što je Nacionalni stožer najavio brzo testiranje u tvrtkama s mnogo zaposlenih na području Varaždinske županije.

Rekao je kako je Stožer civilne zaštite Grada Varaždina ministrima Davoru Božinoviću i Viliju Berošu 19. studenoga poslao dopis u kojem su zamolili da se pokrene brzo testiranje u žarištima na području Varaždina i Varaždinske županije.

U gradskom proračunu osigurali novac za testiranje

„Mi smo više od tri tjedna javno apelirali upravo to da su industrijski pogoni zapravo žarišta koja treba gasiti. To nisu kafići, to nisu sportski centri, to nije kultura, kazališta, a to je razvidno iz odluka Nacionalnog stožera”, rekao je Avar.

Istaknuo je da su u gradskom proračunu osigurali novac pa mogu sufinancirati dio troškova za testiranje ako to prihvati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ocijenio je kako se pokazalo točnim ono što cijelo vrijeme govore, a što je varaždinski župan Radimir Čačić „opstruirao i govorio da su žarišta negdje drugdje”.

„Sjećamo se njegove izjave da on razumije one tvrtke koje skrivaju kontakte, ali da to ne podržava. To je uzrok ove eskalacije na području grada Varaždina i Varaždinske županije”, ustvrdio je Avar i dodao da je ipak sve krenulo onako kako su priželjkivali.

Avar: Nadam se da će brza testiranja uroditi plodom

„Žao mi je da se to nije dogodilo ranije jer mislim da smo mogli spriječiti ovakvu eskalaciju u Varaždinu i Varaždinskoj županiji”, rekao je Avar i dodao kako se nada da će brza testiranja po tvrtkama uroditi plodom s obzirom na to da njihova istraživanja i podatci govore da je u industrijskim pogonima oko 25 posto onih koji su zaraženi.

Istaknuo je kako se nada da je to početak jednog novog poglavlja te da daljnje eskalacije neće biti.

Na pitanje zašto se kreće baš od Calzedonije, kako je najavio Nacionalni stožer, Avar je odgovorio kako nema tu informaciju, no osobno smatra da treba krenuti upravo s Calzedonijom, Boxmarkom i Wolsdorfom.

