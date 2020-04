ŠEF VARAŽDINSKOG HDZ-A O ODLUKAMA STOŽERA: ‘Kako se mise mogu održati neovisno o broju ljudi u crkvi, ali problem je ako 5 osoba ima trening na otvorenom?’

Habijan kaže da je imao potrebu iznijeti svoj stav da je, tvrdi on, odluka Nacionalnog i lokalnih stožera oko održavanja treninga i fizičkih aktivnosti na otvorenom zbunjujuća, diskriminatorna i neživotna

Damir Habijan, predsjednik varaždinskog HDZ-a i šef Gradskog vijeća, komentirao je odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite koe se odnose na održavanje treninga sportaša. Ono što Habijan ne krije jest da se redovito bavi sportom pa je i istaknuo da je njegova izjava pomalo subjetivna jer se odnosi na njegov sportski hobi, prenosi Varaždinski.hr.

Habijan kaže da je imao potrebu iznijeti svoj stav da je, tvrdi on, odluka Nacionalnog i lokalnih stožera oko održavanja treninga i fizičkih aktivnosti na otvorenom zbunjujuća, diskriminatorna i neživotna.

“Naime, treninzi nogometaša su dozvoljeni, neovisno o kategorizaciji športaša. S druge strane, treninzi drugih ekipnih sportova (koji nisu I. ili II. kategorija vrhunskih športaša) nisu dozvoljeni. Nemam ništa protiv nogometa (jednostavno nije moj tip sporta), ali kako objasniti dvostruka mjerila. Primjerice, tenis je problem radi teoretskog kihanja u lopticu, ali kako onda (teoretski) nije problem igranje istom loptom u nogometu?”, prenosi Varaždinski.hr izjavu varaždinskog HDZ-ovca.

‘Nemam ništa protiv misa, ali…’

“Kako onda nije dopušten primjerice vođeni trening do pet osoba na otvorenom gdje svaka osoba ima svoj rekvizit (šipka, bučice, utezi)? U to isto vrijeme dopuštene su procesije šetača uz Dravu i roštiljanje. Nemam ništa protiv misa, ali mi nije jasno kako se one mogu održati neovisno o broju ljudi u crkvi, ali problem je ako najviše pet osoba, sukladno odlukama Stožera, želi održati trening na otvorenom uz propisanu udaljenost”, pita se Habijan.

Šef HDZ-a u Varaždinu ističe da razumije da smo se našli u novim okolnostima i vremenima i da je teško propisati sve potencijalne situacije, no mjere smatra nelogičnima.

“Ove mjere koje se odnose na treninge i fizičku aktivnost su dijametralno suprotne nekim drugim mjerama, odnosno potpuno neživotne i nelogične”, zaključuje Damir Habijan.

