ŠEF UTJECAJNOG THINK TANKA: ‘Što kažete, propada turizam? Zabavljajte se, ali ništa od toga. Imamo najvišu ocjenu gostiju u svijetu!’

‘I, što kažete, propada turizam? Mislim, sve je to legitimno, zabavljajte se vi i uvjeravajte kako je tome tako, ali ništa od toga’, piše Davor Huić, predsjednik udruge Lipa

Predsjednik udruge Lipa, Davor Huić, na svom se Facebook profilu osvrnuo, na kako navodi, “divljački napad” javnosti na privatan smještaj. Osim toga objašnjava kako Hrvatska ima snažan rast kada je u pitanju turizam te da postoje brojke koje sve navode, s kojima se ne slaže, demantiraju.

“I, što kažete, propada turizam? Mislim, sve je to legitimno, zabavljajte se vi i uvjeravajte kako je tome tako, ali ništa od toga. ;) Još prije par mjeseci sam napisao kako njušim organizirano ‘udaranje’ udruženja turističkih agencija, turoperatera i hotelskih kuća, što je legitimno kad se zadržava samo na lobiranju za niže poreze, ali i ne baš kad se odabire taktika pljuvanja po privatnom smještaju na koju su pak mnogi komentatori (‘useful idiots’) nasjeli i spremno prihvatili jer im se uklapa u narativ”, započeo je svoj status predsjednik udruge Lipa.

Odlučio je navesti neke činjenice koje bi išle u prilog njegovoj teoriji o turističkom rastu.

“1. Hrvatski turizam je toliko robustan da je od završetka rata imao točno 2 (dvije) godine u kojima je zabilježio pad noćenja: 1999. (jer je taman u proljeće, pred sezonu, NATO bombardirao susjednu Srbiju), i 2009. (kada je izbila Velika svjetska kriza). Vidite li da se išta slično tj. rat ili svjetska kriza događa ove godine? Upravo tako. ;)

2. Posljednjih nekoliko godina turistički rast je bio toliko snažan da bi bilo normalno da sada sasvim stane ili čak i malo padne (‘reversion to the mean’). No, za sada se niti to ne događa! U predsezoni tj. u prvih 6 mjeseci zabilježen je rast dolazaka za 6% i noćenja za 3% u odnosu na isto razdoblje rekordne prošle godine. Lipanj je bio strašan (noćenja + 8%) pa je srpanj počeo nešto slabije – no sasvim dovoljno za novu seriju članaka o propasti sezone. :)

Ni glasa o propasti sezone

3. Pogledajte u tablici koliko je snažan porast bio u zadnjih 5 godina. Da malo i padne ove godine, a neće, opet bi to bilo na razini ‘rekordne 2017.’ tj. nikakva ‘propast sezone’.

4. Količina tekstova u kojima se pljuje privatni smještaj nezabilježena je do sada; kao da se događa regresija, kao da apartmani u Hrvatskoj postaju lošiji, a ne sve bolji, uređeniji, skuplji i duže popunjeni. Daleko sam ja od zagovaratelja privatnih iznajmljivača, čak i u ovom tekstu govorim kako je udio hotelskog smještaja prenizak, ali ne mogu tu zanimljivost ne primijetiti.”, naveo je Huić.

Objašnjava kako su prosječne ocjene smještaja na Booking-u najviše upravo u – Hrvatskoj.

“Evo, recimo, za prošlu godinu (link u komentaru): dodjeljuju se nagrade objektima s ocjenama između 8 i maksimalnih 10, a Hrvatska, iako mala zemlja, šesta je na ljestvici zemalja s najviše takvih osvojenih nagrada! Takvih je objekata u RH bilo 34.027, a u višestruko većoj Španjolskoj tek nešto većih 46.646 ili pak u Francuskoj 45.286. Nevjerojatno.

U Hrvatskoj je, dakle, nagradu dobilo 34 tisuće objekata svih vrsta (tri četvrtine su kuće, apartmani i slični smještaj) s ukupnom prosječnom ocjenom recenzija od 9,0, što je uz Novi Zeland koji nosi istu prosječnu ocjenu, najviša prosječna ocjena gostiju u svijetu!”, napisao je u statusu.

Objasnio je i da u top 20 najnagrađivanijih gradova Hrvatska ima čak tri grada (Split, Zadar i Dubrovnik) i zaključio: “Eto, to su neke činjenice. Ali nastavite vi po svom… Nema veze što vas brojke demantiraju, pa nije vas to ni do sada zaustavljalo.”