ŠEF UPRAVE MEDIKE O OBUSTAVLJANJU ISPORUKE LIJEKOVA: ‘U vrlo teškoj smo situaciji. Vrijeme je da Vlada prihvati što se događa’

Jasminko Herceg, predstavnik Udruženja veledrogerija i predsjednik uprave Medike, rekao je kako je Vlada veledrogerijama ponudila svega 200 milijuna kuna za sanaciju duga od pet milijardi, zbog kojeg su prestali isporučivati lijekove i ostale potrepštine bolnicama

Ukupni dug bolnica i ljekarni veledrogerijama iznosi pet milijardi kuna. Veledrogerije su do kraja godine od Vlade očekivale uplatu dvije milijarde kuna. No, na sastanku s Vladom im je ponuđeno svega 200 milijuna kuna, zbog čega je dio veledrogerija već obustavio dostavu lijekova i drugih potrepština bolnicama. No, dug je višegodišnji problem zdravstvenog sustava.

“Dug je uvijek bio velik, to nije sporno. Međutim, on se kretao u relacijama s kojima su se dobavljači lijekova mogli nositi, dakle do tri milijarde kuna. On je sada pet milijardi kuna zbog toga što nije plaćeno 700 milijuna ljekarnama i 4,3 milijarde kuna je dug prema bolnicama. To je nešto što dobavljači lijekova jednostavno ne mogu nositi. Mi smo to zajedno prije nosili s ljekarnama, i uz ne baš jeftine kredite banaka. Danas smo se našli u takvoj situaciji u kakvoj jesmo, a dobavljači lijekova više ne žele isporučivati robu, bankari ne daju kredite i našli smo se u vrlo teškoj situaciji”, komentirao je novonastalu situaciju u RTL Direktu predstavnik Udruženja veledrogerija i predsjednik uprave Medike, Jasminko Herceg.

PREDSTAVNIK VELEDROGERIJA: ‘Beroš nas je na sastanku šokirao svojom izjavom, tada smo prekinuli pregovore’

Raste potražnja, raste i dug

Istaknuo je kako je dug porastao i zbog potražnje za lijekovima: “U zemljama Europske unije kao i u Hrvatskoj, potrošnja godišnje raste šest do 12 posto, to se događa i u Hrvatskoj. Dostupnost lijekova u Hrvatskoj ista je kao i u EU. Hrvati za to plaćaju 1300 eura po stanovniku, dok stanovnici EU-a plaćaju za to tri tisuće eura. Razlika je dakle dug na dobavljačima lijekova.”

I LJEKARNE BI MOGLE OSTATI BEZ LIJEKOVA? Oktal Pharma prekinula opskrbu za 33 bolnice; ‘OB Dubrovnik može raditi do kraja mjeseca’

VELEDROGERIJE SU PRESTALE ISPORUČIVATI LIJEKOVE, ALI ŠTO JE S TESTOVIMA ZA KORONAVIRUS? ‘Tu se radi o ljudskim životima’

Bolnice će najviše patiti

Pojedine bolnice duguju za lijekove već više od godinu dana. One su prve ostale bez lijekova. Herceg odgovara kako Medika danas nije isporučila lijekove i potrošni materijal u 30 bolnica s takvim dugom. Iz Vlade su im poručili da trebaju imati više razumijevanja, a Herceg tvrdi da je Medika oduvijek bila realan i odgovoran partner.

“Bili smo partner hrvatskom zdravstvu, bit ćemo i ubuduće. Dali smo vrlo jasan i argumentiran prijedlog Vladi da smo mi spremni nositi dug od tri milijarde kuna dok se ne završi ta priča oko korone i nadamo se da će to biti do 30. lipnja sljedeće godine i da nakon toga ponovno sjednemo za stol. To je vrijeme da Vlada prihvati što se događa, sljedeće godine potrošnja će također rasti. I još bih samo nadodao da nije istina da dobavljači kreiraju cijene, niti definiramo koja je cijena lijeka. Medika je među top 20 kompanija što se tiče ukupnog prihoda u RH. Mi ćemo i dalje biti realni i odgovorni, zato smo i predložili Vladi da smo spremni nositi tri milijarde duga”, pojasnio je Herceg.

Dodao je kako aktivnu komunikaciju veledrogerije imaju jedino s ministrom financija Zdravkom Marićem. Upozorio je da će se posljedice duga najviše osjetiti u bolnicama.

PREMIJER O PROPALIM PREGOVORIMA S VELEDROGERIJAMA: ‘Javljaju se u intervalima, biraju trenutak; ponudili smo što se moglo’