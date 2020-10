ŠEF UDRUGE UGOSTITELJA: ‘Nošenje maski u kafićima dobro funkcionira u Njemačkoj’; Spomenuo i ‘Covid redare’

Medak se osvrnuo na epidemiološke mjere kada su po srijedi ugostiteljski objekti

Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Hrvatske, komentirao je za RTL Danas cjelokupnu situaciju oko koronavirusa i mjera kada su u pitanju kafići i restorani.

“Ključno je da smo uspostavili dijalog i ovo neće biti jedine mjere, ali je važno da se one prilagode struci. Ovo je vrlo slojevit posao, od malih kafića do velikih cateringa koji zapošljavaju i par stotina ljudi, tako da je sve to vrlo slojevito i nije jednostavno pronaći rješenje. Stožer je izašao u susret i pokrenut je dijalog i pokušavamo pronaći konstruktivno rješenje”, kazao je Medak za RTL Danas.

‘Nošenje maske u kafićima u drugim državama funkcionira’

Medak je otkrio, kada se radi o nošenju maski u kafićima i restoranima, da to već vrlo dobro funkcionira u Njemačkoj.

“Nosite masku do stola, onda je skinete kad jedete ili pijete te ponovno nosite prilikom izlaska. I to dobro funkcionira (…) Također priča se o uvođenju Covid redara koji održavaju mjere na velikim okupljanjima”, rekao je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.