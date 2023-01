Predsjednik Udruge trgovina pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), Martin Evačić, uoči današnjeg sastanka u Ministarstvu gospodarstva novinarima je kazao da trgovci nisu podizali cijene zbog neopravdanog zaokruživanja prilikom prelaska na euro. Cijene su, kaže, uoči uvođenja eura rasle zbog drugih utjecaja.

"Ni do kakvog povećanja cijena u trgovinama nije došlo. Dapače, mislim da su čak gotovo svi trgovci odbili prihvatiti nove cjenike dobavljača već negdje od početka 11. mjeseca pa do kraja prvog mjeseca. Dobavljači su tu našu inicijativu prihvatili kako ne bi došlo do povećanja cijena", kazao je Evačić.

'Krivci' su pandemija i rat u Ukrajini

Kaže da nije primijetio da su cijene u trgovinama povećane. U medijima je čitao da su frizeri i ugostitelji digli cijene svojih usluga i da je cijena kave zaokružena na 2 eura, ali ne dovodi to u vezu s trgovcima.

"Stvarno ne vidim kakve veze to ima s trgovcima", dodao je Evačić.

Objasnio je da su trgovci dizali cijene proteklih godinu dana, ali ne zbog uvođenja eura nego zbog situacije prouzročene pandemijom i ratom u Ukrajini.

"Trgovci su jednostavno proizvođačke cijene koje su stizale od dobavljača morali prevoditi. Ne ulazimo u to jesu li kalkulacije dobavljača i distributera opravdane ili ne, ali lako je provjerljivo jesu li trgovci povećali marže", kazao je Evačić izričito tvrdeći da su cijene rasle zbog dobavljača i proivođača.