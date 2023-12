Država daje 600 eura za kupnju zdravih svinjskih polovica iz Hrvatske izvan zona ograničenja, kako su za RTL potvrdili iz Ministarstva poljoprivrede, ali proizvođača još traže. No, iz Udruge proizvođača svinja tvrde - to meso bi moglo doći samo iz uvoza.

"Ljudi su nezadovoljni jer se najave države o prometu i klanju nisu ostvarile. Razumijem nezadovoljstvo i apeliram da se nađe način kako maknuti te zdrave svinje i na neki način udovolji uzgajivačima i da kuga bude pod kontrolom", kazao je za Danas.hr Krešimir Kuterovac, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja.

Vladina kompenzacija

Vlada je predstavila kompenzacijsku mjeru prema kojoj će dati 600 eura za zdrave svinjske polovice, a postavlja se pitanje od kud bi to meso dolazilo: "Hrvatska uvozi 50 posto mesa, sami možete pretpostaviti odakle to meso može doći. Jedina realna opcija da to dođe iz uvoza".

Ističe kako ih za ovaj prijedlog mjera nitko nije kontaktirao te da se radi o kreaciji ministarstva, a ako ih kontaktiraju isaknuo bi problem: "Mi imamo proizvodnju od 700.000 tovljenika koji redovno završe na tržištu i te su svinje uglavnom u Hrvatskoj i može se iz toga dijela pomoći ljudima. Ali će ostatak nedostajati na tržištu. Tako da sad ćemo ili mi isporučiti te svinje ili će netko drugi kupiti za Hrvatsku koja nema dovoljno. U ovom trenu je svejedno".

Svinjokolja

O izostanku svinjokolje kazao je da se tradicija mora zaštitit te dodao: "Naš prijedlog je jučer bio da se pronađe način i mogućnost da se to prepozna i zaštiti tradicijski uzgoj i prerada svinja".

"Mi smo već imali nekoliko rokova, 26.10, pa dan Republike na sva zvona se proglašavao slobodnim i mogućnost klanja. Jučer smo eutanazirali najveću farmu u Hrvatskoj od 560 svinja. Dok god se to dešava, Hrvatska ne kontrolira kugu i nema oslobođenja mjera", zaključio je.