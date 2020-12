ŠEF UDRUGE IZVOZNIKA IZJAVOM RAZLJUTIO PODUZETNIKA: ‘Valjda je ok da korona unazadi ugostiteljstvo jer je prerazvijeno’

Riječi Darinka Bage o ugostiteljima i ugostiteljstvu naišle su na neodobravanje domaćeg poduzetnika Saše Cvetojevića

Rasprava o Vladinim mjerama pomoći gospodarstvu i poduzetnicima odvila se među gostima HRT-ove emisije “Otvoreno”, među kojima je bio i Darinko Bago. Bago, inače šef udruge Hrvatski izvoznici, komentirao je situaciju ugostitelja i pomoć koja je njima namijenjena. No, njegove riječi naišle su na neodobravanje nekih poduzetnika u Hrvatskoj, konkretno, Saše Cvetojevića.

“Hrvatski izvoznici su među prvima još u ožujku i travnju izašli s prijedlozima o horizontalnim mjerama, uključujući i mjere zaštite radnih mjesta i isto tako troškova participacije poduzeća koji imaju smanjen obim djelovanja. Međutim, to je samo jedan segment, a mi moramo staviti Hrvatsku u kontekst i okruženje u kojima se mi nalazimo. Za razliku od Njemačke, Austrije s kojom se mi često želimo poistovjetiti, Hrvatska je dužnik. Sve što mi radimo, radimo na tragu duga. Dakle, mi zadužujemo svoju djecu i unuke. I to treba raditi s mjerom i vrlo oprezno.

Mi, kada razgovaramo o tome koje aktivnosti su važne, onda ispada da je ugostiteljstvo najvažniji sektor u RH. Ugostiteljstvo je zbog turističke industrije vrlo razvijeno, ono je prekapacitirano i preogromno je za hrvatske građane, to je nekoliko puta predimenzionirano. I mi sada to nekoliko puta predimenzionirano u čekanju sljedeće godine, trebamo plaćati. Jedan dio toga trebamo plaćati, jedan dio toga treba zaštiti, dapače. No, o tome trebamo voditi brigu. Hrvatskih izvoznika je preko 450.000 i ako mi ne bude mogli izvoziti onda će ovo sve o čemu mi razgovaramo zapravo predstavljati u budućnosti jednu smiješnu prošlosti gdje smo odlučili ugasiti neku malu vatricu, a kuća nam gori. To je temeljni problem, koje su to mjere koje treba napraviti da se zaštiti hrvatsko gospodarstvo”, među ostalim rekao je Bago u “Otvorenom”.

Cvetojević: ‘Valjda je u redu da korona unazadi ugostiteljstvo jer je prerazijevno’

Domaći poduzetnik Saša Cvetojević ne slaže se s onim što je Bago iznio jer je na Facebooku komentirao “da je valjda okej da ugostiteljstvo korona unazadi jer je prerazvijeno”. Sa njegovim mišljenjem složili su se korisnici Facebooka pa su tako mnogi komentirali da “upravo gledaju i ne vjeruju”.

“Čini mi se da polako zatvaramo, a ne otvaramo”, komentirao je jedan od Cvetojevićevih pratitelja. “Treba turizam zakonom zabraniti, vidiš da je to najveći problem u državi! Treba još par brodogradilišta napraviti! Tu smo najjači!!! Sad kad Končar isporuči sve brodove koje je financirao iz proračuna, odmah riješimo krizu”, ironično je komentirala jedna korisnica Facebooka.

“Da, ali turizam je izvoz tri mjeseca, a vijci, vlakovi, avioni, igle, maske, kišobrani 12 mjeseci u godini. To je razlika!”, piše u jednom od brojnih komentara ispod Cvetojevićeve objave.

Cvetojević je potom objavio i slijedeći post: ‘Aj nek mi netko veli kako ovi ugostitelji koji su stvroili Zrće nisu izvoznici. I ove što rade ‘igrice’ i što prčkaju po kompjuteru – neki ‘veliki’ izvoznici su prezirno gledali jer nemaju tvornice.

