Građani s pravom strahuju kako ih početkom travnja čekaju golemi računi za potrošenu struju i plin. Predviđanja su kako bi poskupljenje moglo biti čak 80 posto u odnosu na dosadašnje cijene. Vlada zasad demantira takav crni scenarij, ali poručuje da ne dolazi u obzir zamrzavanje cijena energenata jer postoje mehanizmi zaštite od neželjenog financijskog udara. Da je situacija doista alarmantna potvrdio je i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić, gostujući na HRT-u.

"Što se tiče cijena plina na tržištu, to je neviđeno u posljednjih 10-ak godina. Godinama nije bio ovakav skok cijena, one su prosječno bile 15 do 30 eura za megavatsat, a u posljednjih godinu dana ona je skočila i do 160 €/MWh, što je i do 8 puta skuplje", rekao je.

'Poskupljenje bi bilo 80 posto'

Razlog tomu u prvom redu je, kaže, povećana potražnja na europskom tržištu, a zatim hladnija zima, slaba popunjenost kapaciteta te smanjena proizvodnja.

"Udar je zaista žestok. Vjerujem da oni (Vlada) mogu amortizirati tu cijenu koja bi bila tržišna, ako ne ode gore. Ona bi trebala biti oko 45 €/MWh To je, u ovom trenutku, poskupljenje od 80 posto", dodao je.

Pudić smatra da je smanjenje PDV-a najmanje što država može napraviti, ali da to za većinu kućanstava to nije dovoljno.

"Treba najviše voditi računa o onima koji su u energetskom siromaštvu, njih je oko 20 posto, a ovim poskupljenjem će ih biti i više", rekao je.

Proizvodnjom smo pokrivali 90% potreba za plinom

Odgovornost, kaže, ne bi svaljivao na Vladu, ali ni na opskrbljivače, kako što je to činio ministar Tomislav Ćorić, jer se ova situacija nije mogla predvidjeti. Podsjetio je na vremena kada je Hrvatska vlastitom proizvodnjom prirodnog plina pokrivala gotovo 90 posto domaće potrošnje. Danas su sve bušotine iscrpljene.

Pudić vjeruje da će se situacija na plinskom tržištu smiriti u sljedećih godinu dana. Također smatra da treba uvesti veću konkurenciju jer tada cijene bivaju niže. Za razliku od električne energije, plin ostaje najjeftiniji energent za grijanje.

"Električna energija je skuplja u prijenosu i transportu, tamo gdje je moguće, koristi se plin", kazao je Pudić za HRT.