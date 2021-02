ŠEF STOŽERA ZA SANACIJU OD POTRESA: ‘Naše će snage danonoćno ostati na terenu i to će biti tako i u ubuduće’

‘Sigurno je da će naše snage danonoćno ostati na terenu i to će biti tako i u ubuduće, sve dok se ne steknu uvjeti za normalan život’

38. dan od početka rada Stožera koji je svakodnevno u Petrinji angažiran na uklanjanju i sanaciji posljedica potresa, Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i šef Stožera za sanaciju posljedica potresa, rekao je danas za HRT da su sve operativne snage i sve sastavnice sustava civilne zaštite na terenu te da sudjeluju u sanaciji.

“Prvi je cilj, naravno, bio spašavanje života i omogućavanje koliko-toliko normalnog života. Pregledali smo dosad više od 28.000 objekata koji su oštećeni u potresu, više od 3500 objekata dobilo je crvenu oznaku jer nisu sigurni za stanovanje, više od 5500 objekata dobilo je žutu oznaku jer su opasni za stanovanje”, rekao je.

Kaže da u skladu s tim poduzimaju mjere, ponajprije osiguravanje kontejnera i mobilnih kućica kako bi ljudi imali siguran i topao dom. “Problem je bio osigurati dovoljno kućica i kontejnera te ih dopremiti u neposrednu blizinu oštećenih kuća. Ponekad smo morali probijati putove i ceste da bismo mogli prići, dovući električnu energiju, spojiti sve te objekte. Želim naglasiti napor HEP-a, postavljeno je oko 50 novih trafostanica, više od 1.300 tih privremenih objekata spojeno je na električnu energiju, više od 600 tona podijeljeno je pučanstvu”, istaknuo je.

PROFESORICA S BANIJE: ‘Mnoga djeca ne žele pričati o potresu; Govoriti o životu u takvom prostoru priča je o opstanku’

Osiguran topli obrok

Medved ističe da je organiziran topli obrok za više od 305 naselja i svakodnevno se dijele. “Tu su još sve one aktivnosti koje su usmjerene prema stanovništvu kako bi što lakše prebrodilo ovo teško razdoblje. Dodatno je otegotno ovo hladno, zimsko vrijeme. No sigurno je da će naše snage danonoćno ostati na terenu i to će biti tako i u ubuduće, sve dok se ne steknu uvjeti za normalan život”, naglasio je.

“Usmjerenje i vodilja nam je oštećenje objekata i stupanj oštećenja. Jedinice lokalne samouprave su te koje nama donose zahtjeve i prioritete. Na početku smo imali 888 prioritetnih zahtjeva, a sama činjenica da smo prešli preko 1300 tih objekata dovoljno govori u kojem stupnju smo realizirali te zahtjeve. No bilo je preko 2500 naknadnih potresa, oni svakodnevno potresaju to područje, svaki taj potres iza sebe ostavlja nova oštećenja. Mi zbog toga na dnevnoj razini tražimo od Stožera civilne zaštite općina, gradova i županije prioritete kako bi svaki dan znali kojoj obitelji je nužno dovesti taj kontejner ili mobilnu kućicu”, rekao je.

Izvijestio je da su dosad postavili više od 10 kontejnerskih naselja u Sisku, Petrinji, Glini, u Mečenčanima, Kukuruzarima i Hrvatskoj Kostajnici.

POMALO ČUDNA ODLUKA ŽUPE U PETRINJI: Zvonit će svaki dan, u isto vrijeme, kako bi građane podsjetili na potres