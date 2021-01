ŠEF STOŽERA ZA POTRESE: Potrebno je još oko 1000 kontejnera za one koji su ostali bez domova

‘Prema gruboj ocjeni i zahtjevima iz svih naselja Sisačko-moslavačke županije, a dijelom i Zagrebačke i Karlovačke županije, bit će potrebito oko 1000 tih objekata’, istaknuo je Tomo Medved

Načelnik Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa Tomo Medved izjavio je u utorak kako je potrebno oko 1000 kontejnera za osobe čiji su domovi stradali u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, pri čemu su domaći proizvođači uključeni u proces. Medved je prilikom obilaska potresom pogođenih područja rekao kako je jučer na prvoj koordinaciji Stožera od načelnika, gradonačelnika i župana zatražio relevantne informacije za donošenje odluka i postupanja oko, između ostalog, stambenih kontejnera.

Naveo je kako dio ljudi kojima su kuće oštećene iz opravdanih razloga ne žele napustiti svoje ognjište.

Uključeni domaći proizvođači kontejnera

“Naći ćemo načina kako ćemo ih zaštiti, odnosno omogućiti siguran smještaj do obnove. Prema gruboj ocjeni i zahtjevima iz svih naselja Sisačko-moslavačke županije, a dijelom i Zagrebačke i Karlovačke županije, bit će potrebito oko 1000 tih objekata”, istaknuo je.

Medved je precizirao da će neki od njih biti pozicionirani uz obiteljske kuće koje su oštećene ili srušene, a neki će se strukturirati u naselja u neposrednoj blizini gdje je to moguće s obzirom da postoje lokacije srušenih kuća do kojih nema niti puta. Vezano za plan do kada te kućice trebaju biti riješene, Medved je odgovorio da rade cjelovitu analizu svih mogućnosti.

Hrvatski proizvođači su maksimalno uključeni i imamo već ugovorenu količinu koju očekujemo, dodao je. Dio kontejnera koji su ranije bili postavljeni ispred bolnica za potrebe epidemije, otprilike njih 20-ak, u postupku su prebacivanja.

“To je nešto što je aktualno i što radimo, a paralelno s time statičari procjenjuju stanje objekata. Oni objekti koji se mogu relativno brzo obnoviti njih ćemo brzo obnoviti kako bi se ljudi mogli vratiti, a dio ljudi ćemo smjestiti u kontejnere”, poručio je Medved.

Na telefone se nitko ne javlja, Medved kaže: Danas će

Na komentar novinarke da se medijima javljaju građani kojima procjenitelji ne znaju reći trebaju li krenuti u obnovu ili zaštitu objekta te ih upućuju na telefonski broj na koji se nitko ne javlja, Medved je poručio da će “s današnjim danom imati te telefone”, a medije je pozvao na suradnju.

“Ako imate saznanja od neke obitelji, bilo da je posrijedi ovaj upit ili neki drugi problem, molimo vas da nam date tu informaciju da možemo izravno s tim osobama koordinirati i odgovoriti na njihovo traženje”, poručio je.

Upitan jesu li došli do svih ljudi koji su pogođeni potresom, odgovorio je da to ne može sa stopostotnom sigurnosti kazati, ali su učinili velike napore.

“Gorska služba spašavanja je uključena u obilazak teško pristupačnih lokacija. Načelnik Glavnog stožera sinoć je izvijestio i o postrojbama Hrvatske vojske koje se stavljaju na raspolaganje glede dostupnosti tim lokacijama. Nastavit ćemo obilaziti cjelokupan teritorij”, istaknuo je Medved.

Malverzacije sprječavati poštivanjem zakona

Ponovio je apel da ako netko ima saznanja da postoji obitelj do koje nisu došli tu informaciju i dostavi.

Vezano za sprječavanje potencijalnih malverzacija prilikom obnove na terenu, istaknuo je da će se one sprječavati prvenstveno poštivanjem zakona.

“Imamo zakonitost postupanja gradonačelnika, načelnika i županije. Mi ćemo im kao Stožer pomoći da mogu nesmetano funkcionirati. Djelovanje Stožera ne isključuje zakonitost postupanja svih jedinica lokalne samouprave i utoliko ćemo dati i tehničku i personalnu potporu da oni mogu djelovati u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti”, zaključio je.

