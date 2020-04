ŠEF NACIONALNOG STOŽERA OTKRIVA: ‘S mjerama ćemo morati živjeti, ne sljedećih nekoliko tjedana, nego po svemu sudeći nešto duže…’

Ključ borbe protiv koronavirusa je u svjesnosti ljudi. Zato mi idemo uglavnom s preporukama, želimo stvoriti okvir, kazati kojim smjerom treba ići kako bismo stalno imali korak naprijed u popuštanju da ni u jednom trenu ne bi došli u situaciju da se moramo zatvarati, rekao je Božinović

Voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović izjavio je u petak da će se za putovanja između županija vjerojatno zadržati e-propusnice, a vidjet će se hoće li biti potrebne kad krene međužupanijski prijevoz, 11. svibnja, u trećoj fazi popuštanja.

„Kontinuirano pratimo epidemiološko stanje. Ako se stvari nastave odvijati u ovim brojkama, mi bi to zadržali što se tiče međužupanijskog prometa. No, kad se bude otvarao, vidjet ćemo jesu li nam još uvijek potrebne e-propusnice“, rekao je Božinović za televiziju N1, dodavši da je to za nekoliko tjedna i da ne bi spekulirao.

Poručio je kako je mobilnost ljudi jedan od najvažniji faktora brzine širenja koronavirusa.

„S jedne strane to su kontakti, a što imate veću mobilnost stanovništva, brzina broja oboljelih događa se većom progresijom nego kad je manja“, rekao je Božinović.

Ustvrdio je pritom da to nije toliko tvrda mjera i pokazalo se kao dobar instrument da se ne putuje ako baš ne treba, napomenuvši da su brojne države uvele policijski sat. „U Francuskoj se ne možete udaljiti od zgrade više pod sto metara, u Španjolskoj za ljekarnu treba propusnica“, dodao je.

Za upute građanima koje je uoči popuštanja mjera donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo Božinović je rekao da nisu toliko komplicirane da bi se svatko tko mora ili hoće njima prilagodio.

U osnovi svih mjera, koje su objavljene na stranicama Vlade je da se mora čuvati fizička distanca, poručio je Božinović, zaključivši da ništa od tih mjera ne bi bilo da hrvatski građani nisu prihvatili realnost i da se nisu ponašali u ogromnom broju sukladno uputama Nacionalnog stožera.

„Ključ borbe protiv koronavirusa je u svjesnosti ljudi. Zato mi idemo uglavnom s preporukama, želimo stvoriti okvir, kazati kojim smjerom treba ići kako bismo stalno imali korak naprijed u popuštanju da ni u jednom trenu ne bi došli u situaciju da se moramo zatvarati“ , rekao je.

S mjerama ćemo živjeti, ne sljedećih nekoliko tjedana, nego po svemu sudeći nešto duže

Stoga je bitno, da su mjere osmišljene, da se fazno primjenjuju, da cijelo vrijeme možemo analizirati da neka mjera ne dovede do povećanog broja oboljelih. S tim ćemo morati živjeti, ne sljedećih nekoliko tjedana, nego po svemu sudeći nešto duže”, istaknuo je ministar.

Za kontrolu u javnom prijevozu koji kreće od ponedjeljka rekao je da postoje inspekcije, ali je poanta u tome da je „kod naših ljudi već ta razina svijesti dosegla stupanj gdje će i oni biti u nekoj mjeri kontrolori jer je to u interesu i njihovog zdravlja“.

„Ako vidite da je autobus pun, možda ćete sami odlučiti ne ući jer znate da je to riskantno”, rekao je, zaključivši kako se u cijeloj krizi pokazalo da sve institucije učinkovito obavljaju svoj posao i da su građani svjesni i pridržavaju se mjera, što nas je dovelo do popuštanja mjera.

„To je recept s kojim jedinim možemo postići željeni rezultat”, poručio je.

Za kriterije popuštanja ili postroživanja mjera rekao je da je to “jedini kriterij koji je u ovom trenutku relevantan i za koji se možete uhvatiti i reći – naše mjere daju rezultate ili ne daju”.

Pokazatelj koji govori u prilog poduzetih mjera je i danas objavljen podatak po kojem je prvi put od početka epidemije više ozdravljenih nego trenutačno bolesnih.

„Cijelo vrijeme epidemije u Hrvatskoj nikad broj novooboljelih nije prešao trocifreni broj i po tome je Hrvatska raritet. Imamo situaciju koja je epidemiološki kontrolabilna i omogućila nam je da krenemo u fazno popuštanje mjera kako bi se što prije aktivirala gospodarstva i normalizirao život koliko je to moguće u okolnostima globalne pandemije”, zaključio je Božinović.

