ŠEF STOŽERA OTKRIO ZAŠTO UVODE NOVU MJERU; Je li se Hrvatska prebrzo otvorila? ‘Sigurno je da smo očekivali puno manje turista…’

Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović gostovao je u RTL-u Danas u kojem je objasnio zašto je Stožer donio odluku da narednih 10 dana noćni klubovi rade do ponoći.

‘Danas je prosjek 31 godinu svih oboljelih’

“Današnji broj novooboljelih govori zašto smo se na to odlučili. Od prvog dana pokušavamo balansirati između kvalitete života u korona krizi i zaštite zdravlja. Onda kada brojevi počinju rasti, a danas je bio značajan rast, čak i u odnosu na jučerašnji dan, onda smo, nakon nekoliko sati vijećanja, odlučili na ovu odluku. Prema nalazima naših epidemiologa, najviše pogođeni dio populacije su mladi ljudi. Danas je prosjek 31 godinu svih oboljelih. To su mladi ljudi koji se najčešće druže u priobalju i na Jadranu, u objektima koji su ili klubovi ili kafići koji rade do kasno u noć. Tako da je ovo bila jedna mjera koja je uslijedila nakon višetjednog upozoravanja, slanja inspekcija civilne zaštite koja je bila edukativnog karaktera da se svi pridržavaju epidemioloških mjera. Brojevi pokazuju da tome nije tako i morali smo se odlučiti na ovaj potez”, rekao je Božinović.

Jučer smo imali 130, a danas čak 180 novozaraženih. Na pitanje ima li projekciju u kojem smjeru bi pandemija mogla ići i ima li novih žarišta, Božinović je kazao da, koliko je čuo danas od epidemiologa, “ne može se govoriti o novim žarištima.

“Radi se o ovim žarištima koja su spominjana i posljednjih dana. Ovo je mjera koja je donesena i vrijedit će sljedećih 10 dana. Ovisno o tome kakva će nam biti epidemiološka slika, hoće li broj padati ili rasti, to će utjecati na naše buduće odluke”, kazao je.

Vlasnici klubova negoduju: Tvrde da su se ti ljudi zarazili na plaži, a ne kod njih

Nakon jučerašnje informacije da su četiri mjesta žarišta, vlasnici klubova su iz tih mjesta negodovali i prozivali Stožer te dodali da bi trebalo ispitati jesu li se ti ljudi možda zarazili na plaži, a ne u klubu. “Svaki epidemiolog uzima anamnezu svake osobe koja je testirana. Ukoliko se na više mjesta, ne samo u Hrvatskoj već i izvan Hrvatske, ponavljaju određene lokacije, onda je to vrlo čvrsta indikacija da iz tih lokaliteta dolazi do zaraze”, rekao je.

Jesmo li se prebrzo otvorili? ‘Sigurno je da smo svi očekivali puno manji broj turista’

Na pitanje je li se Hrvatska prebrzo otvorila, a s obzirom da se u državi nalazi milijun turista, Božinović je kazao da se Hrvatskoj turistička sezona “praktički traje nešto više od mjesec dana”.

“Sigurno je da smo svi očekivali puno manji broj turista, no upravo naša povoljna epidemiološka slika je sigurno presudila kod velikog broja njih da se osjećaju sigurno doći u Hrvatsku i sigurno, a osjećaju se sigurno i danas. Turizam je nama vrlo važan, no i ova odluka je na tragu toga da se pošalje jasna poruka da se svi moraju odgovorno ponašati”, kazao je Božinović.

‘U obostranom interesu je da nas Slovenija ne stavi na crvenu listu’

Italija je već uvela testiranje za one koji dolaze iz Hrvatska, a i iz Slovenije stižu slične najave i da bi nas mogli staviti na “crvenu listu”. Na pitanje je li razgovarao sa slovenskim kolegama i postoji li ta opasnost.

“Naši glavni epidemolozi su razgovarali i Slovenci vrlo dobro znaju da je više od polovice Hrvatske praktički u zelenoj zoni, odnosno bez neke velike opasnosti od širenja koronavirusa. I neke županije u priobalju također imaju povoljnu epidemilošku situaciju. Oni, naravno, pozdravljaju i ovaj naš potez, odnosno odluku. Siguran sam da nam je u obostranom interesu da se tu ništa ne mijenja. Barem zasad ne očekuje nešto u smislu pojačanja restrikcija. Mi sve već tu nekoliko dana pred vrh sezone, nakon Velike Gospe broj turista, ne samo stranih nego i domaćih, se smanjuje tako da smo već i u ovom trenutku usmjereni na one mjere i na situaciju koja će nam biti ulaz u razdoblje jeseni. Kada ćemo biti suočeni sa novim izazovima. I to će biti tako sve dok se za virus ne nađe trajnije rješenje. Zasad jedino, ono što ponavljamo stalno, ići vani, držati se na distanci što je moguće više, dezinficirati ruke i prostore u kojima se boravi i izbjegavati zatvorene prostore, što je u ovo doba godine itekako moguće i poželjno”, rekao je Božinović za RTL Danas.

O friziranju broj zaraženih: ‘To je nonsens. Takve poruke nisu dobronamjerne’

Neki austrijski mediji govore da Hrvatska frizira podatke. “To je nonsens. Uostalom, u Hrvatskoj se na puno mjesta testira. Sve je to transparentno. Mi smo i država koja nema puno stanovnika i praktički svi sve znaju. Tako da takve poruke nisu dobronamjerne. One se vjerojatno šalju s nekim drugim razlogom”, kazao je.

Na pitanje jesu li na Stožeru razgovarali da Hrvatska postroži mjere za ulazak iz nekih drugih država, Božinović je odgovorio da zasad nisu. Odgovorio je i na pitanje što nas očekuje na jesen. “Na jesen, kada dođe lošije vrijeme i kad se ljudi budu više zadržavali u zatvorenim prostorima, to će sigurno biti puno povoljnije razdoblje godine za širenje koronavirusa i tu ćemo sigurno morati donositi odluke primjerene jesenjem i zimskom razdoblju”, zaključio je.

