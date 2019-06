ŠEF SPLITSKOG HDZ-a NIJE MIRNO SPAVAO: Usred noći građani mu zvonili na portafon i zvali ga da siđe, pogledajte snimku

Dubrovnik i Venecija ovakve su stvari regulirale u korist lokalnog stanovništva, podsjetili su Ivošević i Marin Krpetić

Inicijativa ‘Dnevna doza splitskog nereda’ u noći s ponedjeljak organizirala je šetnju do splitskih Blatina, točnije do stana predsjednika splitskog HDZ-a Petra Škorića, javlja Dalmacija Danas.

Predsjednik Inicijative Bojan Ivošević u ponoć je odlučio pozvoniti na portafon HDZ-ovca kako bi ga upozorio na problem stanara stare gradske jezgre koji radnim danom žive u buci zbog zvučnika postavljenih na terasama ugostiteljskih objekata.

Glazba će na javnim površinama biti dozvoljena do dva ujutro?

Naime, u utorak će se pred splitskim gradskim vijećem naći prijedlog da se dozvoli puštanje glazbe na javnim površinama do dva ujutro.

“Želimo da grad ima ponudu za turiste i sve što treba, ali ne na štetu građana grada Splita. Na udaru je povijesni dio Splita, na Bačvicama, oko kolodvora. Želimo da gradski vijećnici shvate da imamo pravo na ono što svi drugi. Želimo da kako je Petru, da je tako i nama. Sad bi se trebala bližiti racionalna ura gdje bi radnim danom prosječan građanin želio poći spavati. Trenutni Zakon o zaštiti od buke se jednostavno ne poštuje. Zvučnici su na štekatu i ne daju spavati ljudima. Sutra određen broj vijećnika u splitskom Gradskom vijeću može spriječiti štetu građanima i ide se u korist sitnim privatnim interesima”, kazao je.

“Ima li smisla zabraniti uličnim zabavljačima, a ne ugostiteljima. Zabavljači se ispaštati, a stanari koji imaju najviše problema s ugostiteljskim objektima. Ljudi koji rade u kafićima imaju obitelji, djecu, žene. Ako je legalno proizvoditi buku u centru grada ona ćemo vidjeti je li legalno u kvartu Petra Škorića. On je rekao da ti ljudi ne postoje”, dodao je Ivošević.

Škorić otkantao stanare

Nakon govora pozvonio je na portafon Škoriću i pozvao ga da siđe pred stanare. Njegov odgovor bio je “prošetaj”.

Dubrovnik i Venecija ovakve su stvari regulirale u korist lokalnog stanovništva, podsjetili su Ivošević i Marin Krpetić.

‘Bit ćemo prisiljeni iseliti’

“Imamo događanja cijelo ljeto. To dnevno traje od 17 sati, prije je trajalo do ponoć, a sada će biti do 2. Takav život je neodrživ, ako se tako nastavi, bit ćemo prisiljeni iseliti. Ova situacija pogoduje malom broju ljudi koji imaju ugostiteljske objekte. Kakav turizam želimo, kakvu strukturu gostiju želimo u gradu, imamo li strategiju održivog turizma u gradu? Ovo nije u interesu stanovnika grada, niti interesu ljudi. Ako odluka prođe na gradskom vijeću, svi smo stjerani u kut. Borit ćemo da se takvo što ne desi legalnim putem, ili se možemo iseliti. Počeli smo s ovakvim okupljanjima. Ovo je samo dio stanara, ali okupit ćemo se pa će biti veći broj. Ovo je naš grad, ovo nije grad turista niti ljudi iz Gradskog vijeća. Neka dođu kod mene doma na par dana pa ćemo vidjeti kako će funkcionirati. Kažu da ne postojimo, da smo duhovi”, kazali su.

U Splitu je lako do droge?

Stanari kažu i kako se na internetu među potencijalnim posjetiteljima proširila vijest da je u Splitu lako nabaviti drogu, da je alkohol jeftin te da na ulicama mogu raditi što požele i eventualno zaraditi opomenu policije

“Neka nas gradski vijećnici budu imali pred očima kad budu donosili odluku”, rekla je stanarka splitske povijesne jezgre.