Šef splitske Infektologije Ivo Ivić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao situaciju s koronavirusom i cijepljenjem.

"Čim brojevi počinju rasti, to je naznaka da se epidemija širi. Prevladava delta soj koji se dvostruko brže širi što znači da ćemo u narednom razdoblju imati veći broj oboljelih. To su uglavnom mladi ljudi, no već sad primamo starije osobe, necijepljene, kojima su virus donijeli mlađi. Problem je što stariji nisu cijepljeni, a mlađi se zaražavaju, donose to kući i možemo očekivati da će dolaziti u bolnicu", kazao je Ivić.

Rekao je kako nam treba znatno veći broj od 50 posto cijepljenih kako bi se postigla neka vrsta imuniteta. "Očito je da postotak mora biti znatno veći od 50 posto da bi se bitno utjecalo na broj hospitaliziranih. Nove varijante ne izazivaju bitno drugačiju bolest, ali se brže šire, brže je punjenje bolnica, treba se približiti 100% cijepljenih među starijima, barem 80%, bez toga nije za očekivati da ćemo epidemiju imati pod kontrolom."

Na pitanje treba li zabraniti koncerte i okupljanja kaže: "To da nije dokazana veza, smiješno je objašnjavati. Toliko je izvješća iz svijeta da su velika okupljanja izvor širenja… Nije problem da se širi među mladima, nego imamo previše starih koji nisu cijepljeni i zaštićeni, mladi će im donijeti bolest i onda ćemo imati najteži dio epidemije."

Zašto se ljudi ne cijepe?

Teško je reći, kaže, kako ljude motivirati na cijepljenje. "Vlada velika zabuna u svijetu. Što južnije i istočnije, taj problem je sve izraženiji, to je definitivno kulturološki problem. Treba do svakoga doći i pokušati ga nagovoriti da se cijepi. Nisam uvjeren da će to biti veliki postoci, ali moramo nešto napraviti. Uvijek ostaju klasične epidemijske mjere koje će se odnositi na kretanje i okupljanje jer drugog načina nema."

Kazao je i kako broj hospitaliziranih u splitskoj bolnici raste i sad imaju tri osobe na respiratoru dok do prije neki dan nije bila nijedna.

Na pitanje kako ljudi reagiraju na dijagnozu, odgovara: "Različito. Nekima je otpočetka jasno. Najzanimljivije je kad pitate zašto se niste cijepili, onda se sliježe ramenima, nema se odgovora."

omentirajući odluku o popuštanju mjera u Velikoj Britaniji Ivić je rekao:

“Moram priznati da sam oduševljen time koliko su hrabri. To će cijeli svijet pratiti. Ako se pokaže da je razina cijepljenosti među starijima dovoljna da ne puni bolnice, onda je svima jasno što smo propustili napraviti. Kad prestanete nositi maske, kad počnu okupljanja, brzina infekcije je nevjerojatna. Vidjet ćemo što će biti, volio bih da se ispostavi da razina cijepljenosti u Britaniji omogćava normalan život.”