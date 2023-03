Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante letica komentirao je u Novom danu za N1 izvješće o radu SOA-e.

“Dobro je što SOA daje izvještaj i za javnost. To je prilagođena verzija izvještaja koju javnost može dobiti na uvid i na temelju kojeg mogu građani, koji plaćaju SOA-u, vidjeti što ona radi”, kaže Letica dodajući da je izvještaj koji je bio na saborskom Odboru sigurno neće ići na uvid građanima nego članovima Odbora, predsjedniku i premijeru koji će ga na kraju prihvatiti ili neće.

'Što se tiče Crne Gore, BiH i Kosova, ne vidim veliki napredak'

“Što se tiče ugroza, mislim da su one dobro posložene. Prvo, u našem okruženju gdje je vrlo nestabilna situacija. Moguće da postoje poboljšanja, kao što ravnatelj kaže, posebno u pokušajima otopljavanja odnosa sa Srbijom. Što se tiče Crne Gore, BiH i Kosova, ne vidim veliki napredak. Crna Gora kao samostalna zemlja i članica NATO-a je od samog početka prosrpskih, velikosrpskih i proruskih elemenata meta subverzivnog napada srpskih i ruskih službi”, govori.

“Hrvatska je ugrožena kao i svaka druga europska zemlja, članica NATO-a i EU-a, koja jasno podržava ukrajinski narod u borbi za samostalnost i suverenost. Proruski elementi u okruženju mogu pokušati izazvati neku jaču krizu na Balkanu, kako bi i tako odvratili pažnju od Ukrajine. To je vrlo moguće, zato se sad u BIH masovno otvaraju ruske firme”, objašnjava.

Bez odgovora u izvještaju SOA-e su ostale situacije poput pada drona u Zagrebu, a Letica o tome kaže: “Nećemo nikad dobiti potpune odgovore, dio tih podataka predstavlja državnu tajnu i SOA ne smije izlaziti s takvim podacima van. Što se tiče djelovanja ruske službe, ona je aktiva, bilo je i afera u regiji… Ruska služba stalno radi na ovom području, ima svoje interese i ciljeve i pokušava i mijenja načine i metode rada. Sad možda ne radi iz ruske ambasade nego iz nekog predstavništva iz Srbije, iz Beča…”

Obavještane službe sudjeluju u ekonomskom prodoru prema zemljama EU

Na pitanje o situacijama poput onih kad se ruski veleposlanik Azimov naslikavao u odori, Letica pojašnjava: “To nije vojna odora, to je diplomatsko svečano odijelo koje veleposlanik oblači u posebnim prilikama.”

"Što se tiče obavještajnih službi, one, posebno ruske, sudjeluju u ekonomskom prodoru prema zemljama EU-a gdje podržavaju svoje investicije. Pazili su ih, bdjeli nad njima i pomagali investiorima u tim zemljama da dobiju što bolji položaj. Zašto nismo dobili detalje? Još nije vrijeme, još je na sudu postupak oko Agrokora, to ćemo možda otkriti za koju godinu, a možda nikad. Mislim da će se to ipak otkriti”, kaže.

“Glavni ciljevi Rusije u Europi i svijetu, znamo što su. Hrvatska je mala zemlja, ali na vrlo važnom i osjetljivom području. Na našu sreću, oni imaju bliže i konkretnije ciljeve”, kaže Letica podsjećajući da je Rusima važan hrvatski LNG i da je energetika važan cilj kad je u pitanju nacionalna sigurnost.

Zadaća SOA-e je da ispunjava svoje zadaće

Zadaća SOA-e, govori, je da ispunjava svoje zadaće sukladno zakonu. Markić je, smatra, dobro rekao da potpuno na isti način izvještava i predsjednika i premijera i da njihov sukob ne utječe na SOA-u. U budućnosti bi ipak mogao utjecati, smatra Letica.

Što se tiče istraga, Letica kaže kako ne želi biti odvjetnik SOA-e, ali da ona nema nikakvih represivnih ovlasti nego sve informacije koje dobije ne znače na sudu ništa i ne smiju se upotrebljavati. Curenje informacija iz istraga nije pokušaj rušenja Vlade, a Letica kaže kako novinari moraju i trebaju objaviti sve informacije do kojih dođu, a u slučaju da premijer od SOA-e zatraži izvještaj o takvim stvarima, SOA bi morala obavijestiti predsjednika države.

“Ovaj odnos i način komunikacije je već tragičan”, govori o odnosu Milanovića i Plenkovića dodajući da je i potpuno neprimjereno i opasno za zemlju bez obzira na to tko od njih dvojice krši Ustav. “Gdje je ovome kraj?”, pita se. “Nikakvog opravdanja za ovakav odnos nema. Imam svoje mišljenje, ali ću ga zadržati za sebe. Situacija je preozbiljna da bi se ovako razgovaralo i difamiralo jedan drugoga”, kaže upozoravajući da je Hrvatska, kao i ostatak svijeta “na pragu trećeg svjetskog rata“.