ŠEF SLAVONSKOG STOŽERA IMA KORONU. UMJESTO U KUĆI, ON JE U DVORIŠTU S DJETETOM: ‘Nisam napravio ništa nenormalno’

Načelnik Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije, Vedran Neferović, pozitivan je na koronavirus. No, to ga ne sprječava da se tijekom samoizolacije, u kojoj se nalazi sa svojom cijelom obitelji, izađe izvan kuće i obavlja različite poslove.

O tome je izvijestio 034portal koji je priložio i fotografije načelnika koji bi trebao biti u kućnoj samoizolaciji, ali on boravi oko kuće i radi. Valja podsjetiti da osobe pozitivne na koronavirus ne smiju izlaziti van pa makar i u vlastito dvorište. Kako navode na 034portalu, ovo ponašanje je na granici onoga “što se smije”.

Isto tako, valja podsjetiti na slučaj čovjeka kojem je bila propisana samoizolacija pa je otišao sam u svom traktoru, na svoju njivu, bez kontakta s ikim i “zaradio” kaznu zbog kršenja te mjere u iznosu od 8000 kuna. Hoće li čovjek koji bi trebao biti primjer drugima uopće dobiti kaznu za svoje neodgovorno ponašanje?

K tome, Neferović nije bio sam jer s njim je u dvorištu bilo i njegovo dijete.

‘Nisam napravio ništa nenormalno’

“Da, to je moja kuća, ali ja nisam kosio. Jučer u dopodnevnim satima, gradska tvrtka Komunalac je kosila. A onda sam ja poslijepodne samo pomeo i pokupio hrpe trave koje su ostale nakon njih. To je trajalo desetak minuta. A ono što vidite na slici, to nije kosilica, nego plastična prikolica igračke traktorčića od mog sina. Samo sam pomeo, isto kao što sam prije tri, četiri noći polio crijevom dvorište jer je prašina od kamiona koji prolaze.

A djetetu je isto bio doživljaj pa je izašlo, jadan je izludio više u kući. Nisam izašao hodati i šetati po ulici među ljudima. To je bilo dva metra od ulaznih vrata, nakon osam ili devet dana od simptoma. Mislim da nisam napravio ništa nenormalno”, izjavio je Vedran Neferović za 24sata.

