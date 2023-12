Nakon sve učestalijih napada na vozače i kontrolore, te drugo prometno osoblje, Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb zaustavio je jučer promet na okretištu Črnomerec. Povod tomu bio je napad na djelatnike ZET-a koji se dogodio u utorak oko 11 sati na terminalu Črnomerec. Vozaču autobusa napadači su slomili prst, dok je otpremnik lakše ozlijeđen.

Anto Jelić, predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, gostovao je u N1 studiju kod Sandre Križanac gdje je komentirao jučerašnji prosvjed kojim su radnici ZET-a željeli upozoriti na sve veći broj napada na njihove djelatnike.

'Više nema pravila, jednostavno bilo tko tko uđe u vozilo, počne se iživljavati na vozačima'

"Prošle godine smo imali četiri napada, ove godine šest, a imali smo i sedmi iako nije bilo na radnom mjestu. U zadnje vrijeme je to eskaliralo. No ne govorimo o tih šest napada, nego o brojnim pokušajima napada, ali se zbog raznih okolnosti i vrata vozačkih kabina nisu ostvarili, a da ne pričamo o vrijeđanju, maltretiranju, psovanju i slično", rekao je. "Nažalost to se događa i s tim mladim ljudima koji imaju 13, 14, 15 godina. Više nema pravila, jednostavno bilo tko tko uđe u vozilo počne iživljavati na vozačima", dodao je.

Problemi vozača ZET-a

Jelić je objasnio da su problemi vozača, kojih je sve manje, više uvjeti nego plaća. Nadalje, problem je i u tehničkom nedostatku vozila, na poremećenom voznom redu koji također izaziva revolt kod ljudi. "Kasni se zbog neriješene situacije na prometnicama", kazao je i otkrio kolike su plaće vozača.

"Jedna prosječna mjesečna plaća s blagdanima, vikendima i noćnim radom je oko 1.150 eura. Kada bismo to pretvorili u rad ponedjeljak-petak to bi bilo oko 800 eura. To je za takve uvjete premalo jer ti ljudi proživljavaju svašta jer se noću većinom voze beskućnici, zatim pijanci i drogirani koji su dezorijentirani i znaju vršiti pritisak na vozače", rekao je.

