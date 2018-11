NEMA DOGOVORA: Sindikati i Vlada nisu našli kompromis oko plaća, u srijedu najavljen štrajk javnih službi

Sindikati javnih službi traže povećanje osnovice plaća za 5,8 posto u idućoj godini, no Vlada im nudi povećanje od tri posto što su ovi odbili i najavili štrajk u svim javnim službama, koji bi trebao početi u srijedu, 28. studenoga

Mirenje Vlade i sindikata javnih službi u sporu oko povećanja osnovice plaća nastavljeno je u ponedjeljak u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, a idući i navodno završni krug najavljen je za utorak u 7.30 sati, javlja N1. Nakon današnjeg sastanka pred novinare su izašli ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

“Dogovor je da se i dalje dogovaramo, da ćemo se sastati sutra rano ujutro”, kratko je odgovorio ministar Pavić.

HRVATSKOJ PRIJETI KOLAPS: Sindikati javnih službi u kojima radi oko 180.000 ljudi kreću u štrajk od 28. studenoga

Traže povećanje osnovice plaće za 5,8 posto

Mihalinec je, pak, poručio da se pripreme za štrajk, koji bi trebao početi u srijedu 28. studenoga, nastavljaju te da će biti obustavljene jedino ako se sutra postigne “zadovoljavajući sporazum”. No, na pitanje je li bilo barem pomaka u pregovorima Mihalinec je također odgovorio: “Ne bih baš ništa o tome govorio.”

Mihalinec je rekao kako očekuju zadnju ponudu Vlade i ako budu u potpunosti ili djelomično prihvaćeni sindikalni zahtjevi, to će se dati sindikalnim tijelima na razmatranje i potvrđivanje. Na postupak mirenja došao je i ministar financija Zdravko Marić, što su sindikati prošloga puta zatražili.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i predstavnici sindikata javnih službi postupak mirenja su počeli u četvrtak. Sindikati javnih službi traže povećanje osnovice plaća za 5,8 posto u idućoj godini, no Vlada im nudi povećanje od tri posto, tvrdeći da je to maksimalan iznos unutar proračunskih mogućnosti. Sindikati su to odbili i najavili štrajk u svim javnim službama, koji bi trebao početi u srijedu, 28. studenoga, i održavati se svakog tjedna po jedan dan sve do ispunjenja zahtjeva.

SINDIKATI ZA SRIJEDU NAJAVILI ŠTRAJK: Odbili povećanje osnovica plaća od 3 posto, Vlada tvrdi da više ne ide