ŠEF SINDIKATA UOČI SASTANKA S VLADOM: ‘Ne bi bilo pametno da se štrajk ne plati, a HDZ je ponudio ništa, pa je HNS to ništa objeručke prihvatio’

Predsjednik Sindikata Željko Stipić gostovao je na RTL-u uoči sutrašnjeg sastanka sindikata s Vladom

Predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod Željko Stipić gostujući u RTL-u Danas komentirao je nastavak štrajka u osnovnim i srednjim školama i sutrašnji početak pregovora obrazovnih sindikata s Vladom.

“Konačno, to je sjedanje za zajednički stol i mi očekujemo kvalitetnu ponudu od Vlade”, kazao je Stipić o sutrašnjem sastanku. Vlada je već najavila da nudi 2 posto podizanje koeficijenata od sljedeće godine, ako se ne postigne nova uredba i 6,12 posto povećanje osnovice.

“Nije to 2 posto od početka iduće godine, nego dva posto u drugoj polovici godine i to ako se ne dogovore novi koeficijenti. Tu ima ako…”, kaže Stipić i dodaje da su se sindikati već mnogo puta “opekli” na odgođenim rješenjima pa sada “pušu i na hladno” i dodaje da smatraju da to nije odgovarajuća ponuda.

Komentirao je i dogovor HDZ-a i HNS-a koji je tvrdio da se zalaže za rast plaća prosvjetara i najavljivao da neće glasovati za proračun, ako se ne postigne dogovor. “To s HNS-om je išlo dosta lagano. HDZ je ponudio ništa, a onda je HNS objeručke prihvatio to ništa”, kazao je Stipić i dodao da su školski sindikati nešto drugo od HNS-a.

Veliki prosvjed u srijedu?

“Mi točno znamo što tražimo, a iza nas stoji naše članstvo. Argumenti su sigurno na našoj strani. Pitanje je samo hoće li biti političke mudrosti da se iz ovog problema izađe na jedan kvalitetan način”, kazao je Stipić i dodao kako nije tražio pomoć HNS-a, a i dodao da na nju ne bi ni pristao. Sindikati za srijedu pripremaju novi veliki prosvjed na Markovom trgu, ako ne dođe do dogovora s Vladom, a štrajk se nastavlja i dalje.

“Očekujemo da će se pritisak pojačavati. S jedne strane očekujemo da će se štrajk intenzivirati, a s druge strane da će se štrajk nadopunjavati s drugim oblicima iskazivanja nezadovoljstva. Prvo su na red došli prosvjedi, a vjerujem da u sindikatima razmišljaju i o novim oblicima iskazivanja nezadovoljstva”, kazao je Stipić te odgovorio zašto se svih ovih godina nije riješio problem koeficijenata na složenost posla zbog kojeg sada traje štrajk.

“Kad ima volje, onda ima i rješenja. Nas se nikada nije shvaćalo kao prioritet, a onda nam se nije ni pristupalo na politički adekvatan način”, kaže Stipić i dodao da su hrvatske škole u sve većim problemima.

“Čak i ne mogu zaposliti nastavnike koje traže jer iz škola se odlazi, umjesto da se u škole hrli i to nije dobro. Bit će jako loše ako probleme u obrazovanju počne rješavati tržište. Onog trenutka kada više ne budemo imali profesore, onda će se netko možda i sjetiti da bi te profesore netko mogao i platiti”, rekao je Stipić.

‘Ne bi bilo pametno da ne plate štrajk’

Premijer Andrej Plenković ni sutra neće biti na sastanku s predstavnicima obrazovnih sindikata. “Premijer sutra neće biti na sastanku. Očito ima važnijeg posla iako ja smatram da u ovom trenutku u državi nema važnijeg posla od ovog koji će se sutra događati u Ministarstvu rada. No, premijer je tako procijenio. On misli da će oni koje šalje na sastanak, umjesto njega dobro odraditi posao”, kazao je Stipić. Stipić je kazao da zasad imaju informacije da Vlada ne razmišlja da učiteljima i profesorima ne plati dane provedene u štrajku.

“To ne bi bilo pametno jer bi žrtve bila djeca. Ne nastavnici kojima to ne bi bilo plaćeno nego djeca koja ne bi dobila one nastavne sadržaje koji su za njih predviđeni. To je jako loše rješenje i gotovo sam siguran da se ono neće dogoditi. Naći će se način da se posao odradi i da učenici dobiju sve što trebaju dobiti, ali i da nastavnici iz štrajka ne izađu kao poražena strana”, kazao je Stipić i podsjetio da su već imali dva slučaja u kojima su sindikati dijelom platiti uskraćene dnevnice sudionicima štrajka.

“Ovaj štrajk ima veće šanse za uspjeh jer mnogi i nečlanovi sindikata u njemu sudjeluju”, kaže Stipić te dodao kako je uoči sutrašnjeg sastanka zahtjev sindikata i dalje 6,11 posto povećanje koeficijenta na složenost posla. “Kompromisa će sigurno biti. Ali u ovom trenutku, znaju se pozicije Vlade i sindikata, a sutrašnji sastanak je prilika da se to približi”, zaključio je Stipić.