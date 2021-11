Govoreći o covid-potvrdama u policijskom sektoru, šef Sindikata policije, Dubravko Jagić, rekao je za N1 televiziju da je policija ta koja je represivna vlast, ali da će se, naravno, policija morati držati mjera Vlade i Stožera.

"Kako je propisano, tako ćemo morati postupati. Radi se o tome da nije to samo problem kod nas u Hrvatskoj, nego je to problem u Europi i svijetu. Radi se o tome da je to bolest s dvije tisuće lica i nitko ne zna što, kako i kada. Pravo je svakoga da se cijepi ili ne cijepi, da traži covid-potvrdu ili ne traži”, dodao je.

Smatra da da policijski službenici nemaju pravo na priziv savjesti u bilo kojem slučaju, pa tako ne mogu odbiti postupati ni u slučaju nepoštivanja mjere obaveznih covid-potvrda.

Nema straha od otkaza

Što se tiče obveznih covid-potvrda u policiji, rekao je da se policijski službenici ne trebaju bojati otkaza.

“Naši kolege se ne bi trebali bojati otkaza kao što se priča jer ionako ima premalo policijskih službenika/službenica. Tu je i besplatna pomoć Sindikata policije Hrvatske. Mi ne možemo i ne moramo nikoga tjerati da se cijepi ili ne cijepi. Posao je sindikata da ljudi koji se osjećaju ugroženi dobiju pravnu pomoć”, istaknuo je.

Testiranja policijskih službenika platit će država kao poslodavac, tj. policijski djelatnici će platiti a onda će im se kasnije novac biti refundiran.