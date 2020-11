ŠEF SINDIKATA OTKRIO ŠTO NASTAVNICI ZAHTIJEVAJU: ‘To nije plaćeno, to je siva zona i to je nedopustivo’

‘Što se tiče većih plaća od sljedeće godine, ja ne bih zbrajao kruške i jabuke…’, kaže Stipić

Šef sindikata Preporod Željko Stipić sutra organizira prosvjed učitelja i nastavnika pred Ministarstvom obrazovanja. Za RTL Direkt je objasnio zbog čega prosvjeduju i što točno zahtijevaju.

Odgovorio je na pitanje misli li da je sad pravo vrijeme za prosvjed. “Nikad nije pravo vrijeme za prosvjed, niti mi kao ni sindikat ni članstvo nije sretno kada mora prosvjedovati. No, četiri mjeseca pokušavamo uspostaviti dijalog s ministrom jer imamo četiri konkretna problema i nudimo četiri rješenja i nadamo se da će sutrašnji prosvjed dovršit do toga da sjednemo i krenemo stvari pokretati u pravom smjeru.”

Žele da im se dodatno plati

“Nama je nametnuta obveza koja se pokazala besmislenom i koja oduzima puno energije, a to je rad s učenicima koji su u samoizolaciji, sada je to veliki broj i svaki učitelj ima čak i deset takvih učenika. Tako kada odradimo redovnu nastavu, poslijepodne treba raditi s tim učenicima. To nije plaćeno i nije ničim ni regulirano, to je siva sezona i to jer nedopustivo”, kazao je Stipić.

Traže da im se plate troškovi rada od kuće.

“Mi ne tražimo da se taj dio koji radimo od doma plati, u šestom mjesecu govorili o tom pitanjima da poslodavac traži da koristimo vlastito računalo, plaćamo internet i ostale troškove, a da poslodavac nema nikakvu obvezu prema tom radniku po tom pitanju. A što se tiče većih plaća od sljedeće godine, ja ne bih zbrajao kruške i jabuke, nemojmo biti licemjerni to je rezultat određenih dogovora, ova vlada je znala da će biti suočena sa sudskim sporovima ako to ne ispoštuje”, zaključio je Stipić.