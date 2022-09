Teška željeznička nesreća kod Novske, u kojoj je poginulo troje, a ozlijeđeno 12 ljudi, potaknula je pitanja o sigurnosti i održavanju željezničkog prometa. O tome je na Hrvatskom radiju govorio šef Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.

Rekao je da će danas biti održana konferencija za medije na kojoj će se govoriti o neospornim dokazima o neispravnosti te nefunkcionalnosti sigurnosnih uređaja između kolodvora Okučani i Novska u vrijeme vožnje vlaka.

"Sigurno je da je došlo do pogreške strojovođe u spletu okolnosti. Upitno je zašto se strojovođa prethodnog vlaka zaustavio na pruzi. Imamo neke informacije da on tamo i stanuje. Znamo da se radi o čovjeku starije dobi, koji je dobio otkaz u prethodnoj firmi, znamo da je izgubio zdravstvenu sposobnost drugostupanjske komisije da ne može upravljati vlakom, kasnije je on tu dozvolu negdje ishodio. A to je ono na što želimo upozoriti da veliki broj strojovođa kod određenih privatnih prijevoznika radi iz mirovine i rade nakon toga što su izgubili zdravstvenu sposobnost", rekao je Mrgan istaknuvši kako nitk one želi iznositi optužbe, utjecati na tijek istrage i prejudicirati što se ondje dogodilo.

Nije bilo razloga za zaustavljanje vlaka na otvorenoj pruzi

Mrgan kaže kako treba utvrditi zašto je vlak uopće zaustavljen i jesu li u pitanju bili neki privatni razlozi. "Mi sumnjamo da je tu bilo bespotrebno zaustaviti vlak. Ako je primijetio neke neispravnosti, trebao je to napraviti na kolodvoru Okučani ili na idućem kolodvoru. Nije bilo razloga da se zaustavlja na otvorenoj pruzi", rekao je.

Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rekla je kako nema nikakvih informacija o detaljima koje je iznio Mrgan te da navedene detalje ne može i ne želi komentirati. Rekla je da će se danas, nakon završenog očevida, otvoriti istraga.

Državni tajnik za željeznički promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić apelirao je na one koji iznose određene činjenice da to prestanu raditi. "Tijek izvidnog postupka i sama istraga pokazat će tko je napravio propust", kaže Gospočić te dodaje da on ima određene informacije, ali da ih neće iznositi u javnost.

"Postoje tijela od Državnog odvjetništva, policije, a postoji i službeno tijelo koje je formirano na razini društava i u konačnici Agencija. Oni će dati nakon završetka istrage konačni sud o svemu tome. Bitno je kako je koordinacija između tih tijela prisutna te će se oni i sastati", rekao je Gospočić.

Izlazni signal iz kolodvora bio neispravan?

Mrgan se slaže da ne treba sve informacije iznositi u javnost, ali smatra kako određene stvari ulijevaju nepovjerenje u sustav.

Mladen Nikšić, profesor sa zagrebačkog Prometa, ističe kako je dionica Okučani-Novska jedna od najmodernijih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj - obnovljena je i ima najnoviju opremu. "Mnoge se stvari brkaju. Recimo, uređaji koji su bili na kolodvoru u Okučanima neispravni od onih koji su se nalazili u tom sustavu, automatskih pružnih blokova. No nešto se očito dogodilo. Izgleda da je izlazni signal iz kolodvora Okučani bio neispravan i da je vjerojatno za to dobio nalog strojovođe putničkog vlaka da na to pripazi, jer mu je prometnik dao znak umjesto signala, a isto tako treba reći da se na području kolodvora Okučani nalazi jedan željezničko-cestovni prijelaz, čiji su oprema i uređaji bili neispravni, ali to nije dio ovog automatskog pružnog bloka", rekao je profesor Nikšić.

Gospočić tvrdi da je oprema na nekim dionicama stara, ali potpuno ispravna i da se održava.