ŠEF SDP-A LIKUJE: ‘Pozivanje Brkića je dokaz da u HDZ-u vlada panika i strah. To je potez očajnika koji Kolindi neće pomoći!’

Davor Bernardić o dolasku Brkića u Kolindin stožer: ‘To je samo dokaz da u HDZ-u vlada panika i strah’

Šef SDP-a, Davor Bernardić, uvjeren je u pobjedu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju izjavio je i kako misli da u HDZ-u vlada panika i strah te da je pozivanje zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića potez očajnika.

“To je samo dokaz da u HDZ-u vlada panika i strah. Možete misliti koliko je sve otišlo daleko kad je Plenković tražio pomoć svoje unutarstranačke opozicije, koja mu radi o glavi, da spašava stvar. Smatram to potezom očajnika koji neće pomoći njihovoj kandidatkinji”, rekao je Bernardić.

Rekao je da je stranka dala svoj maksimalni doprinos u prvom krugu izbora te da će tako dati i u drugom krugu. “Osobno sam obišao sav teren kako bih bio u direktnom kontaktu s članovima stranke, simpatizerima i našim biračima. I tu smo, kao i na europskim izborima, pokazali veliko zajedništvo. Zato čvrsto vjerujem u Milanovićevu pobjedu.”

Plenkovićev pijun

Na pitanje tvrdi li da SDP na terenu neće zaostati za HDZ-ovom stranačkom mašinerijom, rekao je “Da smo jači i organiziraniji, pokazali smo već na europarlamentarnim izborima i u prvom krugu ove kampanje. Brkić je na ovim izborima samo Plenkovićev pijun koji služi i kao žrtveno janje. Siguran sam da će Plenković nakon poraza dio krivnje svaliti na Brkića.”

Ponovio je tvrdnje da postoji povezanost između HDZ-ove vlasti i korupcije. “Osim o vlastitoj korupciji, lažu i o tome da Zoran dijeli Hrvatsku. A upravo su oni ti koji dijele Hrvatsku zadnjih 30 godina.

HDZ dijeli Hrvate po vjerskoj, nacionalnoj i po seksualnoj osnovi, no najgore je što je HDZ omogućio podjelu Hrvatske na one koji se nezakonito bogate i na one koji pošteno i teško žive od svoga rada. Na one koji su moćni i nedodirljivi, za koje zakoni ne vrijede, i na sve ostale građane koji zakone poštuju”, tvrdi Bernardić.

Kandidat sa stavom i karakterom

Upitan vezano za predsjedničku debatu na RTL-u i je li Milanović mogao biti “malo manje osoran”, Bernardić kaže: “Način na koji on komunicira nekome se može svidjeti više, a nekome manje. No, ipak je najvažnije da je on kandidat sa stavom i da ima karakter.

Nakon debate na RTL-u siguran sam da smo sve bliži cilju i njegovoj pobjedi. U toj debati građani su se još jednom mogli uvjeriti kako je Milanović kandidat koji je jedini sposoban vratiti frapantno poljuljan ugled i dostojanstvo funkciji predsjednika države.”

To što Miroslav Škoro nije želio pozvati birače da glasaju za Kolindu Grabar-Kitarović Bernardić smatra da je “indikativno i znakovito”. Poima to kao “snažnu poruku”. U slučaju da Milanović izgubi na izborima, Bernardić je kratko rekao da se ne boji novih unutarstranačkih nemira u SDP-u.

