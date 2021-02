ŠEF SDP-A KRITIZIRAO VLADU ZBOG HGK: ‘Odbijanjem tog prijedloga odbila je pomoći hrvatskim gospodarstvenicima’

‘Odbijanjem tog prijedloga Vlada je odbila pomoći hrvatskim gospodarstvenicima, a zaključak oko kojeg su se vladajući usuglasili je jedno veliko ništa’

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je danas da je Vlada odbila pomoći hrvatskim gospodarstvenicima, nakon što u Saboru nije prošao Mostov prijedlog, iza kojeg je stao najveći dio oporbe, da se ukine obvezna članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru.

“SDP je još u predizbornoj kampanji kao važnu točku programa imao smanjenje parafiskalnih nameta, a obvezna članarina u HGK jedan je od njih. Već neko vrijeme upozoravamo da Vlada u covidkrizi mjere zatvaranja mora pratiti adekvatnim mjerama pomoći gospodarstvu, a one su izostale. Zato smo odlučili podržati Mostov prijedlog izmjena Zakona o HGK kojim se ukida obvezna članarina u HGK, što je mala, ali važna i simbolička pomoć hrvatskim gospodarstvenicima. Odbijanjem tog prijedloga Vlada je odbila pomoći hrvatskim gospodarstvenicima, a zaključak oko kojeg su se vladajući usuglasili je jedno veliko ništa”, izjavio je Grbin nakon glasanja.

Taj zaključak, dodao je, nema nikakvo značenje, bez ikakve obveze za bilo koga jer i dalje nemamo suvisao paket pomoći Vlade hrvatskom gospodarstvu koje je ugroženo. Na Vladu apeliramo da pazi na zdravlje i živote ljudi, u čemu ih podržavamo, ali mora pri tome imati jasne kriterije zašto nešto zatvara, a nešto ne, mora pomoći ugroženima i mora objasniti zašto građani ove zemlje nisu ravnopravni ni u smrti, kazao je. Bez te pomoći hrvatsko gospodarstvo će propasti i iz ove krize se nećemo izvući desetljećima, a danas ste tu pomoć odbili, poručio je Grbin Vladi.

Zakon o obnovi

Pojasnio je da je SDP, za razliku od nekih u oporbi, podržao Zakon o obnovi jer smatraju da je i ovakav Zakon bolji nego da ga nema. Smatra da se ovaj Zakon morao donijeti, ali to ne znači da priča o obnovi mora stati nego, dapače, da tek treba krenuti. “Ovaj Zakon je prvi korak da ljudi dobiju krov nad glavom, ali mora se razgovarati o ozbiljnoj revitalizaciji, koja je nakon mog upornog zalaganja za to ušla u programe Vlade”, rekao je. Dodao je i da će inzistirati na osnivanju istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu koji je, po njemu, nužnost zbog svakodnevnih afera dužnosnika vladajućih, među kojima i najnovija državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva Željka Uhlira koji je prvo dao ojačati svoju zgradu.

Na pitanje hoće li lokalni izbori biti test za njega, Grbin je kazao da su svaki izbori test za svaku političku stranku, a najodgovorniji za rezultat je predsjednik stranke. “Da, ovi izbori su test i za mene osobno i za SDP i da, naravno da nakon tih izbora kreće analiza izbornih rezultata i oni koji su odgovorni za uspjeh bit će pohvaljeni, a odgovorni za neuspjeh, morat će snositi odgovornost, pa tako i ja. Moja odgovornost je da učinim sve što mi je na raspolaganju na tim izborima bude što je moguće bolji”, kazao je, dodavši da je Joško Klisović odličan kandidat za Zagreb, o čemu će govoriti nakon što su sutra na Glavnom odboru bude raspravljalo o raspuštanju tijela zagrebačkog SDP-a.

Benčić smatra da Zakon o obnovi nije dobar

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka pojasnila je da su glasali suzdržano o Zakonu o obnovi jer smatraju da nije dobar za stanovnike Banije. “Nije prihvaćen naš amandman kojim smo tražili da se sve javne zgrade financiraju 100 posto iz proračuna jer jedinice u Sisačko-moslavačkoj županiji ne mogu same obnavljati škole, ambulante, što je HDZ odbio. Tražili smo i da se obnavljaju poljoprivredno-gospodarske zgrade ljudima pod jednakim uvjetima kao i sve druge jer smo u Zagrebu i okolici financirali obnovu poslovnih zgrada, onda je valjda u redu da financiramo ljudima i poljoprivredno-gospodarske objekte od kojih žive. Mnogima je bilo važnije da obnove te poljoprivredne zgrade i stoku nego kuće, a ni to nam nije bilo prihvaćeno”, istaknula je.

Vlada je, ističe, ovim Zakonom za stopostotno financiranje uvela kriterij proglašenja prirodne katastrofe, koji je arbitraran jer o proglašenju katastrofe odlučuje isključivo Vlada na prijedlog ministra. “Nisu propisani u Zakonu, a na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske nije proglašena katastrofa nakon potresa u ožujku, a imamo više od 25.000 zgrada koje su uništene. Čini nam se da će onda ubuduće promišljati hoće li proglašavati katastrofu tamo gdje imaju favorite u pojedinim županijama”, ocijenila je Benčić.

Komentirajući potez državnog tajnika Uhlira, rekla je da je to ono čega su se svi bojali da će se događati, zbog čega su tražili monitornig obnove. Inzistirali smo da se napravi neovisno povjerenstvo koje će kontrolirati i izvještavati o svemu što se u obnovi događa. Kad je HDZ to odbio bilo nam je odmah jasno da ne žele tu vrstu transparentnosti jer, naravno, da će čuvati beneficije za sebe i da će prvi raditi sebi i da će dodjeljivati poslove kao inače. Tražit ćemo da se to istraži, kao i odgovornost svih onih koji preko reda za sebe uzimaju usluge dok ljudi još spavaju u kontejnerima, poručila je.

