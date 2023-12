Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacio je tijekom gostovanja u emisiji HRT-a "S Markova trga" bilo kakvu povezanost HDZ-a s aferom Mreža dodavši kako se tu radi o inicijativi jednog čovjeka, misleći na Juricu Lovrinčevića donedavnog savjetnika bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića. Jandroković je rekao i da se "sva odgovornost prebacuje na politiku, osobito na HDZ, dok se možda igraju neke puno složenije i kompleksnije igre.

"Živimo u ratnom vremenu", istaknuo je Jandroković.

"Još jednom želim otkloniti bilo kakvu povezanost HDZ-a s ovim što se dogodilo. Ovdje se očito radi o inicijativi jednog čovjeka. S kim je on bio povezan, to će vrijeme pokazati. Ali ovo jeftino napadanje oporbe, pa i dijela medija prema HDZ-u, pokušaj stvaranja klime da se radi o nekakvoj Fimi Mediji - to su sve, moram tako reći, bezvezne i amaterske političke smicalice koje, siguran sam, neće proći kod građana", rekao je predsjednik sabora te dodao da ne može precizno reći kada će se održati izvanredna sjednica sabora zbog Filipovićeve smjene, ali da je moguće da će biti već idući tjedan.

Puno interpretacija i 'spina'

Jandroković je rekao da je riječ o situaciji koja se teško može uspoređivati sa svim što smo do sada viđali.

"Ovo je jedna zaista specifična situacija", rekao je Jandroković te dodao da postoji jako puno interpretacija i "spina".

"Iz tonskih zapisa i transkripata vidljivo je da je Lovrinčević, očito na svoju ruku, ponudio jednoj lokalnoj televiziji da će im osigurati sredstva za promociju nekih državnih institucija te zauzvrat tražio povrat 50 posto sredstava. Tu se radi o čistoj korupciji ako je to zaista bilo tako", komentirao je šef sabora.

Dodao je da je Lovrinčević paralelno s tim imao vrlo intenzivnu komunikaciju sa zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom, "iz koje je jasno vidljivo da mu daje naputke i narative kojima on treba napadati HDZ i vladu, a posebno predsjednika vlade i HDZ-a stranke Andreja Plenkovića".

"I onda isti taj Most, a i neke druge oporbene stranke optužuju HDZ za izvlačenje tog novca kako bi sebi popravljali imidž u medijima", rekao je Jandroković.

Rekao je da oporba baca blato po HDZ-u, dok "ne žele ući u strukturiranu raspravu, u raščlambu onoga što se dogodilo", jer bi onda vidjeli da je "optužba da iza ovog stoji HDZ apsurdna". Jandroković govori da Lovrinčevićevi motivi nisu do kraja poznati.

"Zašto je on to radio, je li to pitanje njegovih osobnih obračuna s nekim drugim?" upitao se Jandroković.

Upitan o tezi da se radi o sukobu oko Pevexa s poduzetnikom Pavlom Vujnovcem i zamjenikom šefa Domovinskog pokreta Marijom Radićem, koji su kao i Lovrinčević među suvlasnicima te tvrtke, rekao je da je to jedna od vrlo mogućih pretpostavki.

Dodao je da istovremeno izlaze informacije o energetskom sukobu između PPD-a i MOL-a. "Moguće je da se tu, svjesno ili nesvjesno, i neki zastupnici Mosta pojavljuju koji zastupaju interese ustvari koji nisu u korist RH. Mostu se često događa da nekritički preuzme neku informaciju, onda je distribuira u javni prostor, uopće ne razmišljajući je li ta informacija istinita", komentirao je.

Jandroković je također rekao da se vrlo često ne zna koji izvori stoje iza pisanja pojedinih medijskih kuća, pozvavši da se napravi studija kako se financiraju mediji, tko su njihovi vlasnici i zašto pojedini mediji pišu na način na koji to rade.

Dodao je da se sva odgovornost prebacuje na politiku, a posebno na HDZ, dok se "igraju možda neke puno složenije i kompleksnije igre u kojima moguće ima i međunarodnih prijepora".

"Vode se energetski ratovi, propagandni ratovi… Mi živimo u jednom vremenu, budimo realni, koje je ratno. Oko nas se vode ratni sukobi. I nije svejedno tko upravlja kojom državom i na koji način, koje vrijednosti zagovara, kako se postavlja prema nekim međunarodnim krizama", govori Jandroković.

Jandroković kaže da Filipović ne odlazi zbog nedavno smijenjenog šefa Uprave HEP-a Frane Barbarića, već zbog političke odgovornosti.

"Odabrao je očito savjetnika kojeg nije dovoljno dobro ili poznavao ili kontrolirao. Tu njegova politička odgovornost zaista postoji", smatra Jandroković.

Komentirajući SDP-ov prijedlog za raspuštanje sabora, Jandroković je rekao da je to neozbiljna razina politike te da se ionako bliži trenutak kad će se sabor raspustiti.

Šef sabora dodaje da mu se čini da je oporba jalova, da nemaju rješenja kako pobijediti HDZ i partnere te da je sve što čine i izgovaraju rezultat njihove nemoći.

"Još nije donesena politička odluka kad će biti parlamentarni izbori, ali će biti donesena vrlo brzo. Izbori će se održati u ustavnom roku, a zadnji rok je 15. rujna", rekao je Jandroković za emisiju "S Markova trga".

