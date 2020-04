ŠEF RESPIRATORNOG CENTRA U KB DUBRAVA: ‘Sada je više pitanja nego dokazanih činjenica. Morat ćemo mijenjati mnoge navike’

‘O mjerama popuštanja trebaju govoriti na drugoj adresi, ali morat ćemo se naučiti živjeti drugačije, s virusom’

Maksilofacijalni kirurg Ivica Lukšić, koji je inače imenovan koordinatorom bolničkog liječenja za Grad Zagreb i još sedam županija te upraviteljem respiratornog centra u KB Dubrava, na televiziji N1 je odgovarao na pitanja gledatelja.

U rubrici Pitajte stručnjaka Lukšić je odgovorio i na pitanje je li za nekog iz najrizičnije skupine poželjno da ga otkriju prvog dana zaraze ili je isto i ako se otkrije tek kad razvije sve simtpome. “Kao doktor mogu reći da su se mjere koje je poduzela Infektivna klinika i koje je preporučila prof. Markotić, pokazale učinkovite. Ovako dobru situaciju imamo upravo zbog suradnje građana i slušanja struke. Velik je broj ljudi asimptomatski i preboljet će Covid-19 da nisu ni znali da su bolesni, zato postoje mjere restrikcije. Kod starijih ljudi opterećenih kroničnim ili malignim bolestima, puno je teži oblik, ali nepoznanica je kad vidimo teške oblike i kod mlađih ljudi. Sad je više pitanja nego znanstveno dokazanih činjenica”, rekao je Lukšić.

Island je testirao 10 posto populacije koja nije imala simptome te se ispostavilo kako je njih 50 posto zaraženih. Treba li se kod nas povećati broj testiranja je pitanje koje mnoge zanima.

Testiranje će se proširiti

“I sustav testiranja i testovi, i za virus i za preboljenje, su u razvoju i moramo biti ponosni na našu Kliniku za infektivne bolesti koja je brzo reagirala, imala svoj test i krenuli samo s testiranjem bolesnika koji su imali simptome. Vjerujem da će se testiranje proširiti, razvili su se i drugi centri, testiranje je dostupnije, obuhvatit će veći broj bolesnika. Ali vraćamo se na to da je klinička slika ono što čovjeka dovodi doktoru kao i kod drugih bolesti. Mnogi su mogli preboljeti virus, a da nisu trebali medicinsku intervenciju. Bilo je važno očuvati zdravstveni sustav da bi mogao pružiti zaštitu bolesnicima koji nisu oboljeli od Covida kao i onima koji su oboljeli od njega”, objasnio je.

I on se slaže s kolegama koji ovih dana kažu kako ćemo se morati naviknuti na nešto drugačiji život. “O mjerama popuštanja trebaju govoriti na drugoj adresi, ali morat ćemo se naučiti živjeti drugačije, s virusom Covid-19 i da ćemo mnoge navike u svakodnevnom životu i profesionalnom radu morati mijenjati, to je činjenica za cijeli svijet”, rekao je Lukšić.

Imamo dovoljno respiratora

Dobra je stvar u Hrvatskoj da imamo dovoljan broj respiratora i za puno lošije scenarije od ovog koji imamo, naveo je kirurg.

“Problem je što je bolesnicima, kad je indicirano da im treba mehanička ventilacija, zapravo potreban dulji period nego što je to uobičajeno. Ima još jedan zdravstveni moment, iz iskustva, a to je da se ponekad klinička slika nakon poboljšanja stanja zna iznenada jako pogoršati. Stav je struke da se ne žuri sa skidanja s aparata za one bolesnike kojima je potrebna mehanička ventilacija zbog ponovne intubacije. Skidaju se onda kad im je zdravstveno stanje dovoljno pouzdano da se ne očekuje pogoršanje zdravstvenog stanja”, zaključio je Lukšić.

