ŠEF RAZGALIO RADNIKA: ‘Pokvario mi se auto. On mi je kupio drugi i rekao “ti si moja desna ruka, ne može to tako”‘

Kako se više ne bi morao ‘drndati’ u busu, šef je ‘odriješio kesu’ i kupio mu auto

Malo tko se hvali da ima dobrog šefa, ali 18-ero zaposlenih u trogirskom restoranu o svom nadređenom govore samo najbolje, piše portal vijesti.hr. Miro Kukanjec na svoje radnike gleda kao na obitelj i “uskače” im kada god treba te im uvijek stoji na raspolaganju. Tako je nedavno glavnom šefu kuhinje darovao automobil jer mu se njegov stari pokvario.

Roko Puče, šef kuhinje u trogirskom restoranu svaki je dan na posao dolazio autobusom iz Splita. Kako se više ne bi morao “drndati” u busu, šef je “odriješio kesu” i kupio mu auto.

Svi vole šefa

“Govori on meni: ‘Roko, što si došao autobusom?’ A ja govorim da mi se pokvario auto, ne znam što će biti. Vidjet ćemo sve. Govori on, ne može to tako, ti si moja desna ruka, moj šef kuhinje”, pripovijeda Puče.

Vlasnik trogirskoga restorana Miro Kukanjac, inače živi u Nizozemskoj u kojoj ima tvornicu mesa. A svih 18-ero zaposlenih u restoranu tvrdi da je Miro najbolji šef za kojeg su radili. Šef smjene u kuhinji, Igor Rajčić, kaže da se gazda uvijek sjeti svojih radnika pa im svaki put kada dolazi iz Nizozemske nešto donese i pokloni. Već godinu i pol dana restoran vodi Roko Puče, a otada se promijenio menu, inventar i uvelike je povećan promet.

Uvijek je tu kad ga trebaju

A šef to očito zna cijeniti. “I kad je bilo rođenje djeteta, nažalost i kad je bila bolest, uvijek je šef tu. Uvijek kad treba pomoći radniku, on je tu“, rekao je za RTL glavni kuhar u restoranu Roko Puče.

Zbog dobrog šefa i uvjeta, radnici ovog restorana ne odlaze samo tako na druga radna mjesta.