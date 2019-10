ŠEF PREDSJEDNIČINOG IZBORNOG STOŽERA O BITCI ZA PANTOVČAK: ‘Ona vodi po svim anketama, a Škoro utrci protiv nje nije dorastao’

Ivan Anušić smatra kako raniji potezi Kolinde Grabar Kitarović nisu bili usmjereni protiv desnog biračkog tijela, na kojeg ozbiljno računa u kampanji, unatoč tome što se u tome spektru pojavio i Miroslav Škoro

Šef Izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović te osječko-baranjski župan i član Predsjedništva HDZ-a Ivan Anušić, u intervjuu za Novi list dao je svoje viđenje o aktualnoj političkoj situaciji i pripremama za početak formalne kampanje za predsjedničke izbore. Kaže kako pripreme predsjednice za kampanju idu svojim tijekom te da je stožer ustrojen. Dodaje i kako su već određeni datumi svih skupova, a u dva će navrata članstvu i građanima biti predstavljen i predsjedničin program. U planu su i skupovi za građane i sučeljavanja kandidata. Anušić je otklonio mogućnost da HDZ utječe na njen izborni program, iako nije porekao vezu između stranke i predsjednice.

“Predsjednica nije članica HDZ-a, jer kao predsjednica države to ne može biti. Ali ona potječe iz HDZ-a, to je njena stranka. Njen su svjetonazor i političke poruke identične onima koje promovira HDZ. Bit ćemo u koordinaciji i sinergiji, a njene će poruke kao i do sada biti upućene svim ljudima koji žive u Republici Hrvatskoj i Hrvatima u inozemstvu. Predsjednica je i do sada imala podršku i u stranci i izvan stranke, podršku svih onih koji su prepoznali da u Hrvatskoj zagovara razvoj društva u svim segmentima te da na međunarodnoj razini puno bolje pozicionira Hrvatsku od svojih prethodnika. Program je stoga usmjeren prema rastu, razvoju i boljitku svih hrvatskih ljudi, a u skladu s HDZ-om, koji je narodna i stožerna državotvorna stranka koja promiče hrvatske nacionalne interese, domoljublje te tradicionalne i demokršćanske vrijednosti”, rekao je Anušić.

Izgubili dio birača

No, HDZ je izgubio dio birača iz desnog spektra, što se vidjelo na posljednjim europarlamentarnim izborima. Anušić smatra kako se ista stvar neće dogoditi Kolindi Grabar Kitarović, jer ona, prema njegovim riječima, apsolutnu podršku i “u ovom trenutku vodi po svim anketama i pobjeđuje i u prvom i u drugom krugu”. Dodaje kako je loš rezultat HDZ-a uvjetovan lošim odazivom birača, ali i time što je stranka na te izbore izašla samostalno.

Predsjednica je u nekim svojim nastupima udaljila od sebe dio desnih birača. Nasvježiji slučajevi su posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj ili distanciranje od pozdrava Za dom spremni. Anušić smatra da je takva reakcija dijela birača njihovo pravo, ali ističe kako nipta od toga nije bilo usmjereno protiv birača desnice.

“Politika sa sobom nosi odgovornost, političari nose ogromnu odgovornost za izrečenu riječ i učinjeno djelo. Tako da to moramo gledati kroz kontekst da je predsjednica u obnašanju svojih dužnosti napravila apsolutno sve što je u njezinoj moći, ingerenciji i ovlastima. Ali i da u ni jednim trenutku nije ugrozila ili na bilo koji način omalovažila ni Hrvatsku ni hrvatske branitelje, ni desnicu ili kako god to nazivali”, smatra Anušić.

Bezopasan Škoro

No, na desnici su se pojavili neki kandidati koji bi potencijalno mogli ugroziti Grabar Kitarović u utrci za drugi mandat. Jedan od njih je pravaš Anto Đapić, za kojeg Anušić tvrdi kako će dobiti nekoliko posto glasova i time neće ugroziti predsjednicu, no drugi je jedan od favorita za ulazak u drugi krug – Miroslav Škoro. On je u svojoj kampanji ciljao na desno biračko tijelo, a ankete mu daju visok postotak glasova. No, Anušić tvrdi kako Škoro nije dorastao predsjedničkoj utrci protiv Kolinde Grabar Kitarović.

“On je u svakom slučaju želio ući u to biračko tijelo, ali se u njegovim zadnjim istupima vidi da je promijenio svoju retoriku u odnosu na to kakva je ona bila kada je najavio kampanju. To više nije desna retorika, a odgovori su mu nejasni ili ih izbjegava kada govori i o pobačaju i o Drugom svjetskom ratu i o Domovinskom ratu. Pokušava banalizirati ta pitanja i na njih ne odgovara na način kako to desnica očekuje. I njihova će potpora njemu, kako vrijeme bude prolazilo, sve više padati. On je u ovom trenutku dosegnuo svoj zenit potpore koja će u idućih dva i pol mjeseca kampanje vjerojatno dodatno oslabiti. I to baš zbog ovih razloga koje sam spomenuo. Znači, kada govorimo o Miroslavu Škori tu nema jasnih poruka. On sve manje pokriva desno biračko tijelo jer je u izjavama u zadnjih nekoliko medijskih nastupa samog sebe demantirao. Mi se ne bojimo ni jednog kandidata, pa tako ni Miroslava Škore. Želimo mu puno sreće, zdravlja i uspjeha u budućem životu, ali ovoj političkoj utakmici nije dorastao i ne može ozbiljno ugroziti Kolindu Grabar Kitarović u njenoj namjeri da ostane predsjednica”, rezolutan je šef predsjedničinog izbornog stožera.

Ankete koje pokazuju da bi predsjednica u drugom krugu teže pobijedila Škoru negoli Zorana Milanovića Anušić nije htio komentirati, kao niti to što će glavni državni inspektor Andrija Mikulić biti šef izbornog stožera predsjednice u Gradu Zagrebu. U toj situaciji on ne vidi ništa sporno, jer takva odluka zagrebačkog HDZ-a nije protuzakonita.

Treba omogućiti još jedan praznik

Osvrnuo se i na izmjene u Zakonu o državnim blagdanima koje predviđaju povratak Dana državnosti na 30. svibnja te uvođenje novog državnog praznika 18. studenog. Odbacio je tvrdnje da bi se novi državni praznik trebao slaviti na datum završetka mirne reintegracije, jer “to ne bi zaživjelo među ljudima onako kako treba.”

“Kada govorimo o Vukovaru, on je univerzalna vrijednost cijele hrvatske države i hrvatskog naroda. Vukovar kojeg svakog 18. studenoga posjećuje tisuće i tisuće ljudi, kojemu se klanja cijela Hrvatska, Vukovar koji je simbol otpora hrvatskog naroda i hrvatske državnosti, Vukovar koji je slomio kičmu JNA, spasio istok Hrvatske, a time i ostatak zemlje. Smatram da Dan sjećanja na Vukovar treba biti neradni dan da se svakome u Hrvatskoj tko to želi omogući da može sjesti u autobus ili automobil i pokloniti se žrtvi Vukovara. Mislim da je to potrebno, jer toliki broj ljudi svake godine posjeti Vukovar da je logično da im se omogući da taj dan mogu posvetiti žrtvi tog grada, da možemo svi obići Vukovar i vukovarska stratišta i odati počast onima koji su svoje živote ostavili u obrani Vukovara i Hrvatske”, smatra Anušić.

Dodao je i kako će vukovarski gradonačelnik Ivan Penava imati svoju ulogu u kampanji, jer ima obvezu vođenja aktivnosti na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. Očekuje i angažman svih istaknutih članova HDZ-a, pa tako i “disidenata” Mire Kovača i Davora Ive Stiera.