"Vozim starog Mercedesa, ali teško da on može potegnuti preko 100 na sat! Može sto, u vrh glave. Pogriješio sam, bit ću oprezniji", rekao je Slavko Čuljak na poziv novinara 24sata koji su objavili snimku koja prikazuje šefa požeške policije kako juri sto na sat kroz naselje i pretječe automobile preko pune trake. Snimka je nastaka u petak oko 7:30 dok se Čuljak vozio na posao, a da je upravo on bio za volanom, potvrdio je i sam za 24sata.

Video Čuljkove vožnje snimio je čitatelj Tomislav Pavlović. "Čuljak je izašao iz svog dvorišta, bio je u uniformi i ušao u privatni auto. Vozio je ispred mene, ulazio je u škare, pretjecao, a ja sam ga pratio i snimao. Vozio je od svoje kuće u Radnovcu do policijske postaje u Požegi, u Ulici hrvatskih branitelja", kaže Pavlović te dodaje da je Čuljko usporio vožnju na mjestu gdje se nalazi kamera da bi zatim ponovno ubrzao.

'Pokušao sam ga prijaviti, istjerali su me'

Pavlović je pokušao Čuljka prijaviti, ali nije uspio. "Došao sam u postaju, ali su me istjerali. Čuljak je vidio kad sam im pokazao snimku, a jedan od policajaca me izbacio van. Rekao mi je: 'Izlazi napolje'. Zatim me jedna gospođa u postaji poslala u policijsku upravu u centru grada. Pokušao sam ga i tamo prijaviti, ali nisu me htjeli primiti. Nasmijali su se", ispričao je Pavlović.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama zabranjuje brzinu iznad 50 kilometara na sat kroz naselja. Iznimka je ako je postavljen prometni znak koji dozvoljava veću brzinu, ali čak i u takvim slučajevima maksimalna dozvoljena brzina ne prelazi 80 km/h.

'Nikoga nisam ugrozio'

"Jest, sve znam. Vozim starog Mercedesa, linija 124. Ali teško da on može prijeći sto na sat. Jutros sam vozio i iskreno, na jednom mjestu se nisam pridržavao pravila. On se meni nabijao iza i, kako je išao za mnom, radio je isto što i ja. Vozio je za mnom, mislio je da će mi napakostiti. Na jednom mjestu sam prekoračio brzinu, istina, ali ostalo je sve sto posto po pravilima. Osim toga, na tom putu ima kamera", izjavio je Čuljak za 24sta. Dodao je da od njegove kuće do posla ima devet kilometara, a da vozi automobil star 31 godinu.

Na pitanje, zbog čega je pretjecao preko pune trake, odgovorio je: "To napravi svaki vozač. Nikoga nisam ugrozio".

Svjestan je da je prekoračio brzinu u naseljenom mjestu. "Dobro, to stoji. Ja tom cestom idem na posao, već sam 35 godina u policiji, a od toga sam 21 godinu rukovoditelj. Naravno da znam da se to ne smije. Pogriješio sam, ja to ne negiram. Uopće ne negiram, čvrsto stojim pri tome. Ali nitko nije išao iz suprotnog smjera. Jest, brzina je bila velika, na trenutke, ali auto ne može iznad sto. Može sto, u vrh glave. Ubuduće ću biti oprezniji", poručio je Čuljak.

Inače, u srpnju ove godine Čuljak je primio odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske. Lokalni mediji su izvijestili kako je odlikovan Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

24sata poslao je snimku Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, s pitanjima na koji način će sankcionirati Čuljka.