ŠEF POLICIJSKOG SINDIKATA O PROTJERIVANJU IZ HRVATSKE: ‘Nema šanse da bi mi nekog uhitili, bacili u maricu i odvezli do Bosne’

Predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić osvrnuo se na slučaj protjeranih nigerijskih studenata i mogući štrajk policajaca

Slučaj dvojice nigerijskih studenata koji su uhićeni u Zagrebu te kombijem sprovedeni do granice s Bosnom i Hercegovinom odakle su stigli do Velike Kladuše izazvao je buru u javnosti. Na navode studenata koji su se preko noći pretvorili u ilegalne imigrante u N1 studiju uživo odgovorio je Dubravko Jagić iz Sindikata policije.

“Jesu li krijumčari sudjelovali u tome, ne želim pričati. Što se tiče humanosti, znamo kako stvari stoje. To da bi mi takve stvari radili, doslovce nekoga uhitili, bacili u maricu i odvezli do Bosne iz Zagreba – nema šanse”, rekao je Jagić.

SPORTSKO NATJECANJE NIGERIJSKIH STUDENATA U HRVATSKOJ PRETVORILO SE U NOĆNU MORU: ‘Policija nas je zamijenila za migrante i onda protjerala’

Opremanje policajaca kamerama

Rekao je kako se zalaže za opremanje policijskih uniformi kamerama, čime bi svako postupanje, pogotovo u ovakvim slučajevima, postalo transparentno.

“Nema problema, samo treba osigurati sredstva za takve stvari, a tu je Europa koja zahtijeva od nas da čuvamo šengenske granice pa neka malo pripomogne”, rekao je Jagić.

DOŠLI NA NATJECANJE U HRVATSKU PA REKLI DA IH JE POLICIJA PROTJERALA, MUP KAŽE: ‘Ne znamo kako su završili u izbjegličkom kampu’

MARKO VUČETIĆ ZGROŽEN PROTJERIVANJEM NIGERIJSKIH STUDENATA, POPLJUVAO POLICIJU: ‘Jedino nam je mjerodavan naš patološki pogled’

Pritisak na ministra Božinovića

Osvrnuo se Jagić i na zahtjeve za povećanje plaća zaposlenika u MUP-u. Rekao je kako je sindikat izvršio pritisak na resornog ministra Davora Božinovića, no da on nije njihov poslodavac, već je to Vlada. Kaže kako želi ista prava za koja su se nedavno izborili prosvjetari.

“Radi se o tome da mi želimo da imamo ista prava novčana kao i prosvjetari. Ne podcjenjujući ničije zanimanje, ako oni mogu dobiti te koeficijente, koje su uspjeli izboriti, zašto se to ne bi odnosilo i na nas? Naš posao je daleko teži, radimo po noći, poslove opasne po život i u svakakvim uvjetima i zahtijevamo da se izjednačimo po materijalnim pravima i s njima i vjerujem da ćemo to i napraviti. Počeli su pregovori s resornim ministrom, da se ta materijalna prava koja su izborili učitelji primjenjuju na nas kroz dodatke”, rekao je Jagić.

I POLICIJSKI SINDIKALIST NAJAVIO ŠTRAJK: ‘Evo što tražimo, a ne daju li nam to, vani će doslovce biti kaos. Zamislite samo kolone na granici…’

Koeficijent 1,0 ili štrajk

Dodao je kako su policajci, kao i prosvjetari, potpisali dodatak II. kolektivnog ugovora te da osim plaća moraju imati i novu opremu kako bi se mogli boriti protiv kriminaliteta. Izrazio je uvjerenje kako će policijski sindikati uspjeti u svojim nastojanjima te otkrio plan u slučaju da pregovori propadnu.

“Uvijek postoji rezervna opcija, bijeli štrajk, razni pritisci, ali vjerujem da do toga neće doći”, rekao je Jagić i dodao kako za sve zaposlene u MUP-u traži koeficijent 1,0.