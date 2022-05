Profesor Slavko Orešković, dekan Medicinskog fakulteta i šef Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, komentirao je slučaj trudnice Mirele Čavajde.

"Najprije da razjasnimo, pobačaj do 10 tjedana je pravo žene koja ima pravo odlučiti želi li pobaciti, a iza desetog tjedna to mora ići na komisiju, do 22. tjedna ako se prekine trudnoća radi se o pobačaju, iza 22. tjedna radi se o porodu. Ovdje je 28. tjedan, to će biti induciranje prijevremenog poroda. Feticid je prekinuti život djeteta unutar maternice, to zakonom u Hrvatskoj nije regulirano i ne znam koji bi liječnik to u Hrvatskoj napravio, koliko ja znam nije napravljen nikada", rekao je Orešković za N1.

'Tražio se prekid trudnoće'

Podsjetio je i na slučaj sijamskih blizanki, koje su nakon rođenja uspješno razdvojene i sad žive normalnim životom. "Feticid mi ne odobravamo. Ukoliko se radi o malformacijama, dosadašnja praksa je pokazala, ako je do 22. tjedna, odobravali su se takvi prekidi trudnoće, kad se prešla ta granica, dijete može preživjeti i nisu odobravani prekidi", rekao je Orešković.

Ponovio je da se on iz dosadašnje svoje karijere ne sjeća situacije gdje je netko tražio feticid.

"Tražio se prekid trudnoće, ako je to prešlo granicu pobačaja, odnosno poroda od 22 tjedna, takvi prekidi trudnoće se nisu dozvoljavali, jer će se to dijete roditi živo i s velikom šansom da će preživjeti, a ako se rodi prije 22. tjedna, manje su šanse da će preživjeti", rekao je.

U Sloveniji svoj zakon naplate 5000 eura

Kada je priča izašla u medije, ministar Vili Beroš je izjavio da dijete ima 25 posto šanse da preživi i da se liječi.

"Kolega Ćorušić je okupio ekipu stručnjaka koji su dali određenu procjenu s obzirom na one nalaze koje imaju. Nitko ne može znati koja će biti situacija iza toga, ali mi kao liječnici moramo pokušati to dijete, ako je moguće operirati i da se nakon poroda naprave sve medicinske mjere ne bi li mu se pomoglo i osiguralo normalan život. Na osnovu brojnih stručnjaka koje je Ćorušić konzultirao, on je donio takvo mišljenje. Ovo što pričaju iz Svetog Duha nije mi jasno, oni prvi dan nisu potpisali da se omogući prekid trudnoće, a onda su drugi dan napisali da postoje indikacije, ali da oni to ne mogu napraviti. Mislim da je to malo licemjerno", rekao je Orešković.

Stanje u Sloveniji nije htio komentirati, unatoč tome što je tamošnji zakon gotovo istovjetan hrvatskom. "Oni taj zakon svoj naplate 5.000 eura i učine ga", rekao je Orešković.

Što se zakona o pobačaju tiče, dobro je zakonski regulirati, ali u ovom se slučaju radi o nečemu drugome, istaknuo je liječnik, dodavši da se u ovom konkretnom slučaju želi izazvati prijevremeni porod.

U Hrvatskoj nikada nije napravljen feticid

Ginekolog Dubravko Lepušić za N1 je komentirao slučaj trudnice Mirele Čavajde te pritom i komentirao izjavu Oreškovića koji je ovaj slučaj usporedio sa slučajem sijamskih blizanki.

"Ta dva slučaja nisu usporediva, zato što se u ovome slučaju radi o nečemu na što majka ima pravo izbora. Zakonski je propisano i ne radi se o tome da treba roditi dva zdrava ploda, koja su spojena, nego o hidrocefalusu i tumoru glave, dakle, o dva potpuno različita slučaja", rekao je Lepušić.

Lepušić je potvrdio i izjavu Oreškovića, kao i liječnika iz KB-a Sveti Duh, da u Hrvatskoj feticid nikad nije napravljen te da nema ni kapaciteta ni iskustva, a ni stručnjaka koji znaju cijelu proceduru i koji bi to napravili.

"U Hrvatskoj postoji pravna osnova, a ne postoje kapaciteti. Moje je mišljenje da Čavajda treba otići Sloveniju i to napraviti, a da joj se to onda ovdje refundira", rekao je Lepušić.