ŠEF STRANKE KOJOJ SMO ZBOG PERNARA DALI MILIJUN KUNA: ‘Na račun njega dobivamo novac i ne namjeravamo ga vratiti’

Šef stranke Abeceda demokracije tvrdi da je ponosan na Ivana Pernara te da na račun njega dobivaju novac

Nakon što je objavljeno u medijima da je zastupnik Živog zida Ivan Pernar član i stranke Abecede demokracije, čime je toj stranci osigurao 1,1 milijun kuna, oglasio se i šef stranke Stjepan Vujanić izjavivši da su ponosni na njega te potvrdio da na račun njega dobivaju novac, izvještava 24 sata.

“Ja nisam u parlamentu, ali naš član Ivan Pernar je u parlamentu. Kao stranka smo ponosni na njega i na račun njega dobivamo novac”, Vujanić koji rekao da je zbog Pernara u 2017. godini dobio 331 tisuće kune, a prošle godine 249.828 kuna.

Iako je Abeceda demokracije na izborima dobila 26 glasova, Pernar je stranci pribavio novce do kraja mandata, piše 24 sata.

Pernarov servis

“Naše radnje, zaposleni i naše aktivnosti su usmjerene da mu budemo, na neki način, servis i da ga opslužujemo u njegovom političkom radu. Pritom širimo naše ogranke i infrastrukturu. Omogućio nam je da to radimo”, objasnio je Vujanić.

Prema njegovim riječima, Pernar se učlanio u njegovu stranku prije izbora 2016. godine, u stranci je bio u trenutku konstituiranja Sabora, da bi se zatim vratio u Živi zid.

Revizija utvrdila nepravilnosti

Novce troše na zaposlene i stranačke aktivnosti, tvrdi Vujanić te kaže da je “financijski izvještaj bezuvjetno ocijenjen”, a poslovanje ocijenjeno uvjetno s četiri stavke koje su navedene kao sporne, iako je revizija Državnog ureda za reviziju utvrdila nepravilnosti od 91.104 kune te dostavila izvješće DORH-u

Ističe da se “to inače radi u svim revizijama” te da je to tek preporuka što treba popraviti u narednom razdoblju. Prema njegovim riječima to što je revizija proslijeđena DORH-u nije čudno jer se “manje-više svi revizorski nalazi prosljeđuju tamo”.

“Navedene su usluge grafike i video isječci za zastupnika Pernara, to je 15 tisuća kuna. Deset tisuća kuna se spominje za reprezentaciju, no to nije bila klasična reprezentacija. Ti računi se sastoje od nekih kava, vina, piva… Kad imamo sastanke po ograncima, morate ljude privući da vam dođu, da budu s vama. Mi smo oporbena stranka, nama ne dolaze kao HDZ-u, mi im ne možemo srediti posao, a ako ih ne počastite, neće ni doći”, objasnio je Vujanić.

Nezakonito trošili na gorivo

Nešto više od 3900 kuna stranka je potrošila i na gorive, što je također sporno.

“Mi smo na taj način pokušali organizirati da se vozimo autom i trošimo na benzin, umjesto da ispunjavamo naloge. Prema njima se za jedan kilometar plaća dvije kune, a ovako možemo prijeći puno više i pritom uštedimo. No, upozoreni smo da je to protuzakonito, pa smo prestali”, rekao je.

Dobivenim novcem na osnovi Pernara plaćali su i tri mjeseca stranački prostor, a obećan im je prostor u Zagrebu.

Pernar ne dobiva novce

Vujanić tvrdi da sam Ivan Pernar ne dobiva novce od stranke. Ipak, rekao je da plaćaju ljude i firme koje su radile i za njega, kao i za stranku.

Novac se koristio za promociju zastupnika Pernara, piše 24 sata.

Pernar je u srijedu u Saboru izjavio da ja donio odluku o izlasku iz Abecede demokracije te je pozvao državu da Abecedi demokracije uzme nazad novce te ga prebaci u humanitarne svrhe.

Ne namjeravaju vratiti novce

Vujanić je rekao da se Pernar još uvijek nije javio da izlazi iz Abecede demokracije, te tvrdi da nema namjeru predati novac državi i prenamijeniti ga u humanitarne svrhe.

“Onda bi HDZ morao novce koje dobiva za Hasanbegovića, Zekanovića i Esih isto uplatiti u humanitarne svrhe, kao i SDP čiji su neki članovi istupili. Ja neću vratiti novac ni u kom slučaju. Ako ga dobivamo, koristit ćemo ga za jačanje infrastrukture i poslovanje stranke i sve to u duhu zakona. No, ako Pernar istupi, nećemo više trošiti na njega”, rekao je Vujanić.