ŠEF OSJEČKOG SUDA ZA NET.HR: ‘Mamić je imao plan za naš sud, ja sam ga osujetio i naravno da sam sad najveći kriminalac. Može biti jalan…’

‘Ako Mamić navodi da je za 80.000 eura kupio glas jednog od članova koji su glasali o mom izboru, onda sam ja trebao platiti barem 500.000 eura ostalima da me izaberu’

O teškim optužbama Zdravka Mamića kojima se jučer na konferenciji za novinare u BiH obrušio na šest hrvatskih sudaca, između ostalih na predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu i predsjednika Županijskog suda u Osijeku, Zvonka Vrbana, kojeg je nazvao “najvećim kriminalcem neviđenih razmjera” koji je kupio svoj položaj, a suce toga suda koji su mu presudili “zločincima”, predsjednik Vrban je za Net.hr prokomentirao:

‘Može biti jalan na mene’

“Ako je protiv moga imenovanja za predsjednika Županijskog suda u Osijeku glasalo petero članova DSV-a, a Mamić navodi da je za 80.000 eura kupio glas jednoga člana, proizlazi kako sam ja preostalih šestero koji su mi dali glas morao platiti barem 500.000 eura da me izaberu. Maloprije me iz Zagreba nazvao sin, gdje radi kao liječnik, i našalio se da će sazvati novinare i reći im kako uopće ne poznaje svoga oca jer nije imao pojma da raspolažem tolikim novcem.

Drugi sin, student prava, zafrkava me kako se razveselio kada je čuo koliko smo bogati. No, šalu na stranu. Ne želim lamentirati o odgovornosti mojih kolega sudaca, niti potvrđivati ili osporavati što bi u odnosu na mene i moje kolege koje je Mamić prozvao bilo istinito ili lažno. Oni će sami o sebi znati reći što je ili nije. Oni čiji je to posao, dakle DORH i USKOK, neka istraže i utvrde što moraju i javno kažu što misle da je istina, a što nije.

Ne želim biti neprofesionalan i nekorektan prema kolegama sucima s kojima radim i ocjenjivati njihovu odgovornost, a koje je sada već pravomoćni osuđenik na višegodišnju kaznu zatvora, javno optužio i oblatio, niti tom čovjeku želim odgovarati na istoj razini. A da on može i ima razloga biti na mene jalan, naravno da može! Javno je priznao kakav je imao plan: da suca Zvonka Vekića instalira za predsjednika Županijskog suda u Osijeku pa da mu se on oduži i ukine osuđujuće presude protiv njega. To se na sreću nije dogodio i sada, kada je ta presuda potvrđena na Vrhovnom sudu, naravno da sam ja najveći kriminalac, jer sam taj plan osujetio”, rekao je predsjednik Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vrban.

‘Niti jedna moja optužnica nije završila oslobađajućom presudom’

Naveo je i kako je prije sudačke karijere 13 godina bio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Analiza njegove karijere u DORH-u pokazuje da za sve to vrijeme niti jedna optužnica koju je zastupao nije pravomoćno završila oslobađajućom presudom.

“Nisam znao da, kada kandidat krene u izborni postupak za suca ili predsjednika županijskog suda, sudačko vijeće izrađuje ocjenu njegova rada u referentnom razdoblju od pet godina. U mome slučaju utvrđeno je da sam za pet godina rada kao sudac Županijskog suda donio 112 presuda, od kojih su samo dvije ukinute – jedna u prvoj, a jedna u petoj godini suđenja. U tri godine moga sudačkog rada niti jedna presuda koju sam donio nije mi ukinuta. Osobno, to nisam mjerio niti znao, ali drago mi je što je tako”, zaključio je Zvonko Vrban, predsjednik Županijskog suda u Osijeku.

Predsjednik Vrhovnog suda, Đuro Sessa, samo je poručio kako je “besmisleno odgovarati na besmislice” i zahvalio na upitu.