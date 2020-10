ŠEF OSJEČKE BOLNICE O STANJU S LIJEKOVIMA: ‘Brinu me onkološki pacijenti. Imamo malo zaliha, pacijente ćemo slati u Zagreb i Rijeku’

‘Mislim da je ovo katastrofalno vrijeme, u jeku epidemije. da se lijekovi ne isporučuje za one kojima je najpotrebnije’

Jedan od prestavnika Hrvatske udruge poslodavaca iz Koordinacije veledrogerija te ujedno direktor Medike, Jasminko Herceg, kazao je jučer za RTL da robe već neko vrijeme nemaju. Veli da isporučuju sporadično i da se tu ništa nije promijenilo.

Herceg je rekao da će na listu bolnica kojima se ne isporučuje ući još bolnica kao zagrebačka Klinika za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, splitski KBC i KBC Osijek, što dodatno otežava situaciju. Kakvo je stanje na terenu za RTL Danas otkrio je ravnatelj osječkog KBC-a dr. Željko Žubčić. Ravnatelj kaže da za sada još uvijek postoje zalihe lijekova jer su tek ovog tjedna dobili obavijest od četiri najjače drogerije o prekidu isporuke lijekova.

“Naravno da smo zbog pandemije napravili zalihe, ali pitanje je do kada će one trajati. Za određene lijekove, koji se rjeđe koriste, imamo minimlane zalihe, za lijekove i potrošni materijal koji se češće koriste držimo veće zalihe, ali nezahvalno je reći za koliko dana će se one istrošiti”, rekao je Zubčić za RTL Danas.

Zabrinutost za onkološke pacijente

Ravnatelja osječke bolnice najviše zabrinjavaju onkološki pacijenti jer kako kaže, alternativu nemaju.

“S obzirom na to da neke veledrogerije imaju ekskluzive za neke hematološke i onkološke bolesnike, a mi pokrivamo 800.000 ljudi, zabrinut sam za te pacijente jer mi tu nemamo alternativu. Mislim da je ovo katastrofalno vrijeme, u jeku epidemije. da se lijekovi ne isporučuje za one kojima je najpotrebnije”, istaknuo je Zubčić.

‘Morat ćemo pacijente slati u Zagreb i Rijeku’

Zubčić kaže da se nalaze u specifičnoj situaciji jer se ujedno brane od korone, ali i rade punim kapacitetom. Objašnjava da kao regionalni centar primaju teške pacijente iz okolnih bolnica pa na buduće tjedne gledaju s neizvjesnošću. U slučaju da se situacija nastavi, ravnatelj KBC-a Osijek otkriva koji je idući korak.

“Za neke lijekove ćemo probati naći alternativu od dobavljača koji nemaju takvu politiku, ali za ekskluzivne lijekove nemamo drugu opciju. Morat ćemo slati pacijente u Zagreb i Rijeku”, zaključio je Željko Zubčić za RTL Danas.