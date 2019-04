ŠEF ORAHA O IZBORIMA, KORUPCIJI I HOLY: ‘Dvije stranke su najveći generator korupcije, a milijarde od otpada ne smiju završiti kod kumova’

Sa Zorislavom Antunom Petrovićem razgovarali smo o njegovoj kandidaturi za europski parlament, šansama i perspektivi Oraha, hrvatskoj ljevici, Mireli Holy i SDP-u te razmjerima korupcije u društvu

Zorislav Antun Petrović, dugogodišnji predsjednik Tansparency internationala za Hrvatsku i nezavisni antikorupcijski stručnjak nedavno je skrenuo u politiku: izabran je za predsjednika stranke Orah, a upravo se i osobno ponudio svim biračima na izborima za EU parlament na koalicijskoj listi sa strankama Možemo I Nova ljevica.

Istodobno, političarka pod čijim je vodstvom stranka Orah doživjela strelovit uspon, ali i težak potop, Mirela Holy, na ove izbore izlazi na listi SDP-a. O tom neobičnom političkom zapletu, ali i planovima za revitalizaciju Oraha i mogućnosti da zelena ideja koju Orah zagovara bude u Hrvatskoj vidljivija, razgovaramo s Petrovićem nakon njegova boravka u Bruxellesu, gdje je sudjelovao u pripremi zajedničkog nastupa na EU izborima svih “zelenih” koje okuplja Europska zelena stranka.

NET.HR: Nedavno ste preuzeli Orah i vrlo brzo ga odveli u koaliciju, sa strankom Možemo i Novom ljevicom. Ne bojite se da ćete ostati nevidljivi u kombinaciji s drugim strankama?

PETROVIĆ: Orah je kao član Europske zelene stranke jednostavno morao izaći na izbore za EU parlament. U subotu smo pokrenuli Zeleni val, niz predizbornih aktivnosti na razini EU, očekujemo da će naša špicenkandidatkinja, Ska Keller, doći i u Zagreb, naš program za ove izbore se upravo temelji na 12 točaka Europske zelene stranke… Dakle, kada sam preuzeo stranku suočio sam se, s jedne strane, tim imperativom da moramo izaći na ove izbore, i s druge strane, činjenicom da se na Orah u Hrvatskoj zaboravilo, da je stranka u hibernaciji od izbora 2015.

Trebali smo brzo naći rješenje koje neće kompromitirati vrijednosti za koje se zalažemo i istovremeno – jačati stranku. S obzirom da smo 2017. bili u uspješnoj koaliciji “Zagreb je naš!”, ova koalicija sada je na neki način nastavak te suradnje. Radi se o grupaciji zelene ljevice koja raste u cijeloj Europi i uvjeren sam da će rasti i kod nas. Ne bih rekao da nas koalicija na bilo koji način čini nevidljivima. Dapače, daje nam snagu.

NET.HR: Bili ste dugi niz godina poznati kao nezavisni,nestranački, borac protiv korupcije u Hrvatskoj. Kako to da ste se odlučili na taj iskorak, da ste preuzeli stranku za koju i sami kažete da je bila u stanju “hibernacije”?

PETROVIĆ: Kao novinar bavio sam se godinama privatizacijom i suočavao se sa zastrašujućim primjerima. 1998. kontaktirao sam Transparency international, dvije godine kasnije osnovali smo ogranak, a 2002. sam postao i predsjednik. Na žalost, ogranka Transparency Internationala u Hrvatskoj više nema, no dok je postojao marljivo smo radili da u Hrvatskoj osvijestimo problem korupcije i da unesemo što više znanja o načinima njena suzbijanja.

Bili smo uvjereni da je problem u neprepoznavanju mehanizama borbe protiv korupcije, a onda sam 2013. proučavajući Vinodolski zakon otkrio da je ljudima na ovim prostorima još prije 8 stoljeća bilo jasno kako spriječiti korupciju. Tada sam shvatio da nije problem u tome da dužnosnici ne znaju kako smanjiti izloženost sustava korupcija nego da velika većina njih to doista namjerno čini i odlučio se aktivirati u politici, odnosno s tribine sići na teren i zaigrati…

NET.HR: Ali zašto Orah, a ne neka druga, jača stranka?

PETROVIĆ: Mislim da za većinu vodećih stranaka možemo naći barem deset korupcijskih skandala, a kod Oraha toga naprosto nema. Također, Europska zelena stranka je što se tiče suzbijanja korupcije najglasnija u Europi. U Orahu sam sudjelovao u kreiranju antikorupcijskog programa i bio samo tihi član do izbora za predsjednika.

NET.HR: Koliko je jak Orah u ovom trenutku?

PETROVIĆ: Prema evidenciji iz 2017. imamo preko dvije tisuće članova. Znam da je dio članova jako razočaran, da je dio odustao, ali zbilja radimo na novom jačanju stranke. Prisutni smo na lokalnoj razini, od Zagreba, do Bjelovara, Daruvara, Pule, imamo vijećnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ali znam da možemo mnogo više. Orah ima sjajnih ljudi posvuda u Hrvatskoj. Vrijeme je da ih opet pokrenemo i ovi izbori za EU parlament su na neki način naše novo okupljanje.

NET.HR: Prema većini istraživanja javnog mnijenja vaša koalicija na izborima za EU parlament neće doseći izborni prag, odnosno, nećete imati niti jednog zastupnika. Kakva su vaša očekivanja? Mislite li da se ipak možete probiti do jednog mandata?

PETROVIĆ: Predizborna kampanja je tek započela… Smatramo da imamo šanse za jedan mandat. S obzirom da su najnovija istraživanja provođena prije formiranja naše koalicije nismo niti mogli biti uvršteni u istraživanja. Doći ćemo do naših birača. Moramo. Orah će u svakom slučaju kroz Europsku zelenu stranku biti u prilici pratiti donošenje svih direktiva koje se tiču Hrvatske. I biti ćemo u prilici utjecati na sve ono za što ćemo smatrati da je štetno za našu zemlju.

NET.HR: Orah je jedna od manjih stranaka na lijevom spektru političkog spektra, a takvih malih stranaka doista ima puno. Vi znate da mnogi kažu da je pogrešno davati glas na ovakvim izborima malim strankama, da je glas za vas bacanje glasova?

PETROVIĆ: Ne, ne radi se ni o kakvom bacanju glasova. Bit demokracije je u tome da građani pokažu što misle, da daju glas onima kojima vjeruju. Uvjeren sam da će ljudi osvijestiti da velike stranke nisu radile za Hrvatsku niti za dobrobit svih građana. Dovoljno je usporediti rast BDP-a od devedesetih na ovamo, broj ljudi koji su napustili Hrvatsku itd. Očito je da najveće stranke, koje su nas i dovele tu gdje smo sad, nemaju snage promijeniti stvari. Albert Einstein je sjajno rekao: Ne možete problem riješiti koristeći način razmišljanja koji je do njega doveo.

NET.HR: Kako vi odgovarate onima koji smatraju da ova rascjepkanost na ljevici pomaže HDZ-u?

PETROVIĆ: Najveća stranka ljevice, SDP, je evidentno u krizi, i birači ljevice sve više apstiniraju jer smatraju da nemaju za koga glasati. K tome, ima izreka da birači desnice polaze od onoga što ih veže, i kad nađu jednu točku, dalje više uopće ne analiziraju, dok birači ljevice analiziraju sve dok ne nađu razlog za spor. Vjerujemo da na lijevoj strani spektra može doći do kohezije, ova koalicija to pokazuje.

NET.HR: Prva liderica stranke Orah, Mirela Holy, na ovim je izborima na listi SDP-a. Koliko to škodi Orahu?

PETROVIĆ: Ne mislim da suštinski škodi. Onih spektakularnih 18 posto za Orah iz 2014. je bilo prije svega posljedica slabog SDP-a. Bilo je puno onih koji su iz protesta glasali za Orah, a ne zbog jake vjere u zelenu ideju. Holy je bila dio te priče s jakim otporom prema SDP-u, a mi sada želimo prije svega okupljati ljude koji vjeruju u zelenu ideju. Na one kojima je stalo do zelene ideje sigurno neće utjecati činjenica da je Mirela Holy na listi SDP-a.

NET.HR: Ali i ona u svojim istupima zagovara “zelene” teme?

PETROVIĆ: Točno, no na listi SDP-a koji u mnogim situacijama kada je bio na vlasti nije pokazao da je spreman braniti zelenu ideju pod svaku cijenu.

NET.HR: Holy je ipak bila liderica Oraha, popularna u širokoj javnosti. A sada je izabrala SDP. Nije li to ona poručila da misli da je sigurnije sa SDP-om nego s Orahom?

PETROVIĆ: SDP je bio nekorektan prema njoj i jasno je zašto se okrenula Orahu, s kojim je imala sjajnu sinergiju, ali napustila ga je nakon neuspjeha 2015. Sada je opet izabrala SDP. Ne znam vjeruje li ona danas u Orah ili ne, ali znam da nas ima puno koji vjerujemo i da za nas niti jedna od tih tzv. velikih stranaka ne dolazi u obzir. Orah je mnogo vjerodostojniji u obrani zelene ideje od bilo koje druge stranke.

NET.HR: Što vas u potezima ove, Plenkovićeve Vlade, najviše zabrinjava a tiče se ekologije?

PETROVIĆ: Hrvatska još uvijek nema niti jednu strategiju vezanu za klimatske promjene. Istina je da smo mi tek mali kotačić u cijelom mehanizmu, ali smanjivanje emisije CO2 je sigurno i naša zadaća. Veliki problem je također nezbrinjavanje otpada. Otpad je resurs budućnosti, mnogo se može postići njegovim zbrinjavanjem i zaraditi njegovom obradom, da ne govorimo o njegovom značenju za okoliš. Spomenimo samo jedan primjer: stotinu kilograma papira znači sačuvano jedno stablo. Hrvatska tu debelo kasni. Tu i tamo imamo rijetke oaze dobre prakse, poput otoka Krka i, nekoliko gradova u Međimurju, ali u golemoj većini Hrvatske problem nije riješen.

U Zagrebu se upravo borimo s apsurdnom situacijom: od građana se traži razdvajanje otpada za što će biti kažnjeni višim računima. Da ne spominjem primjer Marišćine kod Rijeke, taj svojevrsni spomenik lošem gospodarenju otpadom. No, nema ni naznaka da je sadašnja vlast spremna riješiti takve probleme i ozbiljno postaviti model kvalitetnog zbrinjavanja otpadom. Kod nas se i oko pitanja zbrinjavanja otpada polazi prije svega od toga što može neki dužnosnik napraviti za nekog iz svoje stranke ili za svog kuma i prijatelja, tko gdje od njih može zaraditi, a ne što se može učiniti za javni interes. Na prikupljanju i preradi otpada se mogu zaraditi milijarde, no taj novac se ne smije oteti građanima da bi se dao kumovima.

NET.HR: I tu opet dolazimo do korupcije. Prema svim pokazateljima – nazadujemo?

PETROVIĆ: Društvo u kojem pojedinac nema osjećaja pravednosti jednostavno počne retardirati. Mi smo došli dotle da je bitnija stranačka pripadnost za bilo koje zanimanje nego stručnost, odnosno znanje. Pitanje je trenutka kada će neki pravnik iz odgovarajuće stranke postati pročelnik kirurgije jer je tu dobra plaća, a on nema drugi posao. Rezultat na indeksu percepcije korupcije se kontinuirano kreće negdje oko 50 bodova na ljestvici 0 do 100. Školskim jezikom rečeno, mogli bismo ustvrditi da smo godinama među najboljim ponavljačima. Hrvatske vlasti jednostavno ne mogu iskoračiti iz koruptivnih mehanizama.

NET.HR: A građani su oguglali? Činjenica jest da je rejting vladajuće stranke postojan, da im, metaforički rečeno, građani daju da i dalje vladaju po istom modelu?

PETROVIĆ: Ljudima je doživljaj stranke im je često važniji od toga kako dužnosnici te stranke postupaju u praksi. Uvjeren sam da značajan dio ljudi koji ne izlazi na izbore doživljava sve stranke isto: to su sve ti isti pokvareni političari. Na žalost, sve stranke koje su do sada sudjelovale u vlasti pokazale su da se postavljaju kao da su stekle neki plijen koji treba podijeliti. Važno je da građani shvate da postoje snage koje ne misle postupati tako. Naša koalicijska lista je sastavljena od ljudi koji imaju desetljeća rada za opće dobro, ljudi koji dokazano rade za javni interes. Mi već u Gradu Zagrebu pokazujemo da je to moguće.

NET.HR: U Zagrebačkoj skupštini ipak više galamite nego što uspijevate promijeniti ili spriječiti?

PETROVIĆ: Ne, ipak smo uspjeli spriječiti neke stvari: od gradnji u parku ili nekih imenovanja…Ali i s “galamom” se može učiniti mnogo, upozoriti na zloupotrebe.

NET.HR: Koje stranke smatrate najvećim generatorima koruptivnog ponašanja?

PETROVIĆ: Što je veća stranka pojavljuje se više ljudi koji žele veći komad kolača. HDZ definitivno ima najveći utjecaj pa samim time i generira najviše koruptivnog ponašanja, no najnotorniji primjer je stranka BM 365 – stranka rada i solidarnosti, koja će se raspasti istog momenta kad joj neće biti dostupni resursi Grada Zagreba.

NET.HR: U posljednje vrijeme dosta pišem o sve većem broju primjera zloupotrebe bespovratnih sredstava iz EU fondova, odnosno, i ta se sredstva počinju kanalizirati preko ministarstava za odabrane, najčešće po stranačkoj liniji. S obzirom da kontrola u Hrvatskoj očito ne funkcionira, kakav je vaš stav, treba li pojačati kontrolu na EU razini?

PETROVIĆ: Problem je što Europska komisija nastupa prema svim zemljama članicama u dobroj vjeri, odnosno, pretpostavlja da zemlje koje su ušle u EU imaju određenu razinu odgovornosti, pa i civilizacijskih normi – da će pravedno raspoređivati sredstva. Naravno, u svim zemljama EU ima primjera zloupotrebe, ali se mi u Hrvatskoj suočavamo s poplavom loših praksi. U slučaju otkrivenih zloupotreba do sada su se zapravo kažnjavali građani u cjelini pa bi zbog korumpiranih elita svima bila uskraćena sredstva. Orah se, konkretno, zalaže da se upravljanje tim sredstvima – u slučajevima kada su otkrivene zloupotrebe – povuče natrag na razinu Europske komisije. Dakle, sredstva bi ostala dostupna građanima, odnosno tvrtkama ili udrugama, ali mimo korumpiranih nacionalnih elita.