ŠEF OPORBE ŽESTOKO O REKONSTRUKCIJI: ‘Vlada je koruptivna hobotnica koja proždire Hrvatsku’

Predsjednici SDP-a i Demokrata, Davor Bernardić i Mirando mrsić oštro su napali nove ministre i Plenkovićevu rekonstrukciju Vlade okarakterizirali kao dokaz o upetljanosti u korupciju

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u četvrtak je smjenu ministara za koje je SDP tražio opoziv ocijenio kao dokaz da su imali pravo o njihovoj upetljanosti u korupciju, ističući kako to ne smatra pobjedom oporbe, već porazom demokratskog sustava, pri čemu je rekonstrukciju Vlade nazvao “prikrivanjem kriminala”.

“To što su svi ministra za koje smo tražili opoziv maknuli pokazuje da smo imali pravo da su bili duboko upetljani i osumnjičeni za korupciju. Nažalost, to nije naša pobjeda, to je poraz Hrvatske, to je poraz demokratskog sustava i poraz neovisnih institucije”, kazao je Bernardić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

ONI ĆE U PETAK SJESTI U MINISTARSKE FOTELJE: Što o novim članovima Plenkovićeve Vlade kažu njihovi životopisi?

Ukradena budućnost i dostojanstvo

Istaknuo je kako je zbog korupcije u hrvatskom društvu mnogim mladim ljudima ukradena budućnost, a starijima dostojanstvo. “Ovo nije rekonstrukcija, ovo je prikrivanje kriminala”, naglasio je Bernardić te upitao što radi Državno odvjetništvo ako su ministri otišli zbog korupcije.

“Umjesto na ispitivanje u DORH neki dolaze po zastupnički imunitet u Sabor, a neki bivaju nagrađeni mjestom potpredsjednika Vlade”, rekao je Bernardić te Vladu nazvao “koruptivnom hobotnicom koja proždire Hrvatsku”.

Ponovio je stav SDP-a da bi jedina prava rekonstrukcija bila da je premijer Andrej Plenković smijenio sam sebe zbog umiješanosti u aferu Borg, odnosno cijelu Vladu te raspisao izbore.

“No oni to ne žele jer prikrivaju neke nove Kuščeviće i Mariće, suradnike na nižoj razini koji su također korumpirani, te koji će u sljedećih nekoliko mjeseci pokušati prikriti dokaze, sakriti papire i zataškati kriminal i korupciju”, poručio je Bernardić.

Kriminalne radnje

Predsjednik SDP-a smatra kako će u petak biti interesantno gledati kako će glasati koalicijski partneri o novim ministrima, “jer svi koji će podržavati sutrašnju kriminalnu radnju, a ne rekonstrukciju su također odgovorni”. Najavio je da će SDP još jednom upozoriti na te kriminalne aktivnosti i pozvati sve da ne sudjeluju u kriminalnim radnjama. Na upit novinara zašto je premijer ranije branio ministre da bi ih sada smijenio, Bernardić je odgovorio kako je branio korupciju dok više nije imao izlaza, te da je bio ucijenjen od HNS-a i SDSS-a.

SDP-ov saborski zastupnik Željko Jovanović kazao je kako je trebao biti smijenjen i ministar zdravstva Milan Kujundžić jer je, kaže, doveo zdravstvo u rasulo. Upozorio je i na moguću ustavnu krizu preko ljeta jer su vladajući najavili da neće uvažiti zahtjev za raspravom o opozivu Kujundžića, koi je pokrenuo Most.

IMOVINSKE KARTICE NOVIH MINISTARA: Prošli su otišli zbog vila, pašnjaka i nekretnina, a evo što sve posjeduje nova ekipa

Smokvin list za premijerovu nesposobnost

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić poručio je u četvrtak da u Saboru neće podržati kandidate za nove ministre te zatražio hitno raspisivanje izbora. Rekonstrukcija Vlade nije provedena zbog sumnjivih i spornih rabota sad već bivših ministara, već zbog loše percepcije. To je poniženje svakog građanina Hrvatske pa ova najkorumpiranija Vlada mora podnijeti ostavku i trebaju se odmah raspisati izbori, ističe Mrsić u priopćenju.

Mrsić je posebno nezadovoljan ostankom dosadašnjeg ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića u Vladi, na mjestu novog ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a. “Kakva je to Vlada, kakav je to premijer koji ministra koji protiv sebe ima više od 740.000 potpisa nagradi novim ministarstvom”, pita čelnik Demokrata.

Statisti koji su sad prihvatili ministarske funkcije nisu ništa drugo nego smokvin list za nesposobnost premijera. To je samo dodatno uhljebljivanje lokalnog stranačkog kadra na dobro plaćene pozicije, smatra Mrsić. Jasno je da rekonstrukcijom Vlade Plenković prvo spašava sebe, a tek onda HDZ, kaže Mrsić dodajući da građani na izborima trebaju odlučiti o novoj Vladi. Hrvatska ne smije biti talac Plenkovića i HDZ-a, poručio je.