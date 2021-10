Vijećnici na sjednicama gradskih vijeća ponekad znaju biti dosta neugodni u artikuliranju svojih stavova. Jedan takav "trenutak" dogodio se na jučerašnjoj sjednici vijeća Grada Knina, a na snimci, u čijem je posjedu 24 sata, vidljivo je kako HDZ-ov vijećnik Ante Dujić zatvara jednu ruku u šaku i njom udara u otvoreni dlan. Dujićeva gesta može se kolokvijalno protumačiti kao prijetnja batinama, a uputio ju je Anti Šimiću, vršitelju dužnosti ravnatelja Kninskog muzeja, tijekom njegova izlaganja financijskog izvješća.

Prijetili mu bacanjem s tvrđave

Šimić, pak, ima svoju povijest s lokalnim HDZ-om. Prije nekoliko mjeseci se pod utjecajem alkohola, verbalno sukobio s predstavnicima HDZ-a u prostoru Galerije muzeja tijekom predizborne debate. HDZ-ovci su tvrdili da je Šimić fizički nasrnuo na njih, no policija je njihove navode opovrgnula - ustanovili su da je Šimić bio pod utjecajem alkohola te da je remetio javni red i mir, ali da nije bilo fizičkog napada.

Također, Šimić tvrdi da je svemu prethodila prijetnja koju su mu uputili HDZ-ovci. Oni su mu navodno ranije prijetili bacanjem s tvrđave.

Vezano uz jučerašnji događaj na sjednici gradskog vijeća u Kninu, vijećnik Ante Dujić, ujedno i predsjednik mladeži kninskog HDZ-a i kandidat za zamjenika predsjednika gradske organizacije stranke, tijekom Šimićeva izlaganja pokazao mu je gestu sa sklopljenom šakom, na što ga je Šimić upitao prijeti li mu.

'Očito postoje neki animoziteti'

"Prijetite li mi to ovdje? Jeste li vidjeli što mi je pokazao?", kazao je Šimić i pitao predsjednika i ostale vijećnike jesu li primijetili gestu na što je predsjednik vijeća zamolio okupljene da umire tenzije.

"Podnosio sam financijsko izvješće gradskom vijeću u ime kolege ravnatelja koji je vodio Muzej prošle godine, a ja sam vršitelj dužnosti od 1. veljače ove godine", kazao je Šimić komentirajući cijelu situaciju za 24 sata.

"Ne bih ulazio u to zašto mi je to pokazao, postoje očito neki animoziteti. Imao sam s njim verbalnih sukoba i prije, ali nikad da bih fizički pokušao nasrnuti i sugerirati fizičku prijetnju. Što se tiče onog verbalnog sukoba prije izbora, pokušali su tada moj verbalni sukob provući kao fizički. Nikakvog fizičkog sukoba nije bilo, a to se dogodilo jer su mi pojedinci u svibnju prijetili da će me baciti s tvrđave.

'Očito je pod utjecajem iskusnijih lisaca'

Javno sam im ušao na sučeljavanje da kažu koga će to baciti. Ja sam im rak-rana jer ne prihvaćam kako kninski HDZ napreduje. Uostalom, znate kako je prije bilo u Kninu", opisao je i dodao da neće prijaviti Dujića.

"Gledajte, verbalno se mogu sukobiti s bilo kim, možemo se ne voljeti, ali bilo kakav pokušaj fizičkog napada ili prijetnje fizičkim napadom, za mene je neprihvatljiv. Neću ga prijaviti, dečko je malo nabrijan i očito pod utjecajem iskusnijih lisaca", dodao je Šimić.

Dujić pak nije htio komentirati snimku i gestu koju je pokazao Šimiću.