ŠEF MLADEŽI HDZ-A KOMENTIRAO IVANA ĐAKIĆA: ‘To je jeziv govor mržnje’; Odgovorio i na pitanje je li njemu pomogla karijera oca

Ivan Vidiš na RTL-u je govorio o slučaju Đakića mlađeg

Šef mladeži HDZ-a Ivan Vidiš gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao slučaj Ivana Đakića, sina saborskog zastupnika HDZ-a Josipa Đakića.

Nakon “čestitke” na pravoslavni Božić sa fotografijom ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu četnika, Đikić je završio na policiji, a od tada je otkriveno kako na ruci ima tetovažu s nacističkim motivom, novinarkama je pokazivao srednji prst i slično.

‘Očekujem dostojanstvo i uzorno ponašanje’

Ubrzo je izašao iz HDZ-a, a njegov potez je osim stranke osudio i njegov otac. U sličnom tonu govorio je danas i predsjednik mladeži HDZ-a koji je rekao kako Đakića mlađeg ne poznaje te kako je za njega prvi put čuo preko medija.

I da se Đakić nije iščlanio, vjerojatno bi ga izbacili, rekao je Vidiš. “Moram reći da kao šef mladeži od svih članova očekujem dostojanstveno i uzorno ponašanje, uključivost, u mom mandatu neće biti tolerancije na takve stvari unutar stranke. Svi akteri, od Vlade do stranačkog vodstva osudili su ovaj čin. Po reakciji institucija, u našem društvu, a pogotovo mladeži takvim stvarima ne može biti mjesta.”

Rekao je kako je ovo “jeziv govor mržnje”.

‘Uvijek sam se trudio biti što bolji student i radnik’

Ivan Vidiš je sin Davora Vidiša, dugogodišnjeg diplomata i aktualnog veleposlanika Hrvatske u Rumunjskoj. Na pitanje gdje radi i je li mu pomogla karijera oca, Vidiš je odgovorio.

“Radim u ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Pratio sam obitelj gdjegod su išli, živio sam dosta u inozemstvu. Na neki način sam se upoznao sa stvarnostima tog života, nekad je bilo teško, ali imao sam uvijek podršku svoje obitelji. Ja sam se uvijek trudio biti što bolji student i radnik. Ono što je meni iznimno važno je da javnost shvati da sam puno ulagao u svoje obrazovanje, studirao sam na više fakulteta. Postizao sam dosta dobre rezultate. Moj trud je u nekim epizodama dosta dobro rezultirao.”

Smatra li se on privilegiranima?

Na pitanje smatra li se privilegiranim, rekao je: “Naravno da imam nešto veću podršku svoje obitelji zbog posla koji rade, bilo je više resursa. Prošao sam dosta toga što prosječna osoba u Hrvatskoj prolazi, bio sam nezaposlen, bio sam na stručnom osposobljavanju, radio sam u javnom i privatnom sektoru, razumijem probleme mladih.

Važno je da mi kao vodstvo mladeži pokažemo da razumijemo te mlade ljude. Jako me motivira da im pomognemo, da im je život što lakši, da pokrenemo sve one mjere koje će omogućiti lakšu integraciju na tržište rada i što kvalitetnija radna mjesta. To sam ja sve prošao – borbu za radno mjesto i natjecanje.”.