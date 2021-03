ŠEF LIJEČNIČKE KOMORE UPOZORAVA: ‘Sigurno se radi o trećem valu pandemije, sve smo to već vidjeli u Hrvatskoj jesenas…’

‘Mislim da je cjepivo i dalje svjetlo da kraju ovog dugog i mračnog pandemijskog tunela’, kaže Krešimir Luetić

Šef Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić, gostujući na N1 par puta je skrenuo pažnju na krivulju novozaraženih u Hrvatskoj koja je u rastu. Naveo je i nekoliko vrsta posljedica.

“Mislim da je cjepivo i dalje svjetlo da kraju ovog dugog i mračnog pandemijskog tunela”, kazao je Luetić na N1 pa se osvrnuo na činjenicu da je Hrvatska kao članica EU treća od kraja po broju cjepiva koje je do sada stiglo na razini Unije.

‘Dogovoreno se mora isporučiti, EU na to mora prisiliti farmaceute’

“Naravno da očekujemo od EU-a, ako smo ušli u zajedničku nabavu lijekova, da se ravnomjerno rasporedi količina koja nam je na raspolaganju. Od EU-a očekujem da iskoristi sve mehanizme da prisili farmaceutsku industriju da isporuči ugovorene količine. Podsjećam da se značajan broj cjepiva proizvodi na teritoriju EU-a i odlazi u izvoz.

“Nelogično je da se iz EU-a izvoze cjepiva, a istodobno u EU nedostaje. EU kao moćna ekonomska sila u svijetu treba zauzeti čvršću poziciju… Ako su manjkavi ugovori, onda je odgovornost na onome tko je napravio te ugovore. I prije ruskog cjepiva i eventualnog kineskih i sljedećeg, trebamo iskoristiti cjepiva koja se proizvedu na tlu EU-a”, rekao je šef Hrvatske liječničke komore.

Dodao je da ako bude smanjena količina cjepiva proizvođača, da tada i Sputnik V treba staviti na stol. Što se tiče cjepiva AstraZenece, kaže da je do sada u Europi upotrebljeno 17 milijuna doza. “Prema zasad dostupnim informacijama iz struke, nema dokaza da je broj ugrušaka veći među cijepljenima nego kod onih koji nisu cijepljeni”, veli Luetić.

‘Sigurno se radi o trećem valu’

Luetić je mišljenja da je Hrvatska ušla u treći val pandemije.

“Gledajući krivulje u Hrvatskoj, u susjednim zemljama, možemo reći da smo na pragu, na uzlaznom kraku, sigurno se radi o trećem valu koronapandemije. Svatko od nas može utjecati na to koliko će biti strma ta krivulja. Sve to demantira one koji omalovažavaju opasnosti od epidemije, sve smo to već vidjeli jesenas. Najprije su u susjednim državama počeli visoki brojevi, pa broj hospitaliziranih i najteže oboljelih i umrlih. Onda smo to sve skupa vidjeli u jako intenzivnom obliku u Hrvatskoj jesenas. Upravo zato što smo to vidjeli, prošli, osjetili u zdravstvenom sustavu, trebamo apelirati.

Koliko god se netko čudio prije dva, tri mjeseca da je, evo, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori sve otvoreno, a nema epidemije, sadašnji podaci iz država upravo te osobe demantiraju. Virus je tu, pandemija je aktivna, djelujmo aktivno svaki od nas”, rekao je Krešimir Luetić za N1.

Veli da je Hrvatska liječnička komora govorila da se mjere trebaju donijeti prije pa su se donijele mjesec dana kasnije. Referirao se na traženje strožih mjera u studenom 2020.

