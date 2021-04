ŠEF LIJEČNIČKE KOMORE U ČUDU: ‘Četiri mjeseca nakon početka cijepljenja nismo osposobili platformu’

Predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić istaknuo je da je cijepljenje jedini izlaz iz pandemije i pritom kritizirao situaciju s imunizacijom u zemlji

Predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić prokomentirao je proces cijepljenja u Hrvatskoj, istaknuvši da je imunizacija jedini izlaz iz pandemije. “Mislim da se svi trebamo maksimalno angažirati i ubrzati cijepljenje, pogotovo sada kada su najavljene velike doze cjepiva koja će dolaziti narednih tjedana. Dosadašnji broj procijepljenosti po danu neće biti dovoljan, morat će se cijepiti po 20.000.”, rekao je za N1 i dodao:

“HLK osjeća društvenu odgovornost da pozove sve uključene u proces cijepljenja, kako liječnike i ostale zdravstvene djelatnike, tako i zdravstvenu administraciju, da učinimo zajedno maksimum da ubrzamo cijepljenje. Ovaj treći val je na vrhuncu, mi liječnici najbolje vidimo što koronavirus u trećem valu čini našim građanima, a jedini izlaz iz ovog pandemijskog tunela je cijepljenje”, poručio je Luetić.

Moguće su nove gužve

Komentirao je sve veće i češće probleme s platformom CijepiSe, a osvrnuo se i na teze šefa hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslava Capaka, koji je kao alternativno rješenje za pozivanje građana na cijepljenje naveo medije.

“Doista čudi da i četiri mjeseca nakon početka cijepljenja nismo u potpunosti osposobili potpuno funkcionalnu platformu i informatičku podršku cijepljenju. Na početku smo se suočavali s objektivnim poteškoćama, kao što je nedostatak cjepiva, a ovih dana pristigle doze i one koje će dolaziti idućih tjedana ne daju na za pravo čekanje nego nas požuruju da ubrzamo cijepljenje. To neće biti moguće bez kvalitetne informatičke podrške”, kazao je Luetić i komentirao Capakovu izjavu:

“Nadam se da neće biti potrebe za tim. To bi značilo da će to biti prepušteno scenama koje smo mogle vidjeti prvi dan cijepljenja na Velesajmu. Vrlo vjerojatno bi došlo do gužvi, nekoordiniranog dolaska većeg broja građana, a samim tim bio bi otežan i upis osoba koje se cijepe u određene informatičke sustave i to bi iziskivalo više ljudi na terenu”, kazao je Luetić.

Nije Beroš jedini kriv

Istaknuo je da su obiteljski liječnici podnijeli najveći teret tijekom cijepljenja u Hrvatskoj te da nije realno da oni budu sami u tom procesu tijekom treće faze. Konstatirao je i da je premalo imati 3000 cijepljenih u danu, kao što je to bilo u ponedjeljak.

“To je premalo za ovu fazu cijepljenja, već sad bi trebali imati dnevno oko 10.000 cijepljenih, a uskoro i 20.000. Ne mogu reći zašto je došlo do tako malog broja cijepljenih u danu”, poručio je Luetić.

No, ističe da krivica za probleme s cijepljenjem nije samo na ministru zdravstva Viliju Berošu. “Ministar je čelnik ministarstva zdravstva, ali sigurno da jedna osoba nije odgovorna kako za zasluge u borbi s pandemijom, tako ni za eventualne poteškoće s cijepljenjem. Jedan u nizu odgovornih je naravno ministar, ali odgovornost leži na više institucija”, tvrdi šef HLK-a.

Istaknuo je i da je još uvijek puno nejasnoća oko koronavirusa, a jedan od njih je i post-covid sindrom. “Prije nekoliko dana prošli smo vrhunac po broju zaraženih, a za nekoliko dana proći ćemo vrhunac po broju hospitaliziranih. Upravo sada su bolnice najviše napregnute kada govorimo o trećem valu, u Dubravi je više od 420 bolesnika. To je mlađa populacija nego u drugom valu. Sve je više pacijenata mlađih od 50 i 45 godina, ali imamo nešto bolje ishode i možemo brže skinuti ljude s respiratora. Imamo sve više pacijenata koji zdravi otići kući”, zaključio je Luetić.

