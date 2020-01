ŠEF KOLINDINOG STOŽERA: ‘Ovu razliku će biti teško stići. Očito su glasači Miroslava Škore ostali kod kuće’

Anušić je ocijenio kako glasači Miroslava Škore u drugom krugu nisu izašli na izbore ili su glasovali za Zorana Milanovića ili su poništavali izborne listiće

Šef izbornog stožera Kolinde Grabar Kitarović Ivan Anušić izjavio je, nakon objave izlazne ankete, kako je razlika od 6,5 posto između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović dosta velika te će je biti teško stići.

Anušić kaže i kako je očito da su glasači Miroslava Škore ostali kod kuće i nisu željeli glasati ili su davali možda glas i za Milanovića.

“Na istoku Hrvatske imali smo šaroliku situaciju. Neke županije su ostale jako iza, neke su uspjele dostići prosjek kakav je bio u ostatku Hrvatske, ali izlaznost je mala i zato jer veliki dio ljudi više ne živi u Slavoniji. Njih tamo više nema a još uvijek su tamo prijavljeni”, rekao je.

Što se tiče glasovanja dijaspore i velike mobilizacije birača HDZ-a, Anušić je rekao kako su očekivali da će dijaspora izaći na izbore u velikom broju i glasovati za Kolindu Grabar Kitarović.

“Naša projekcija je da će u BiH i iseljeništvu na birališta izaći maksimalno 45.000 – 50.000 birača. Od toga očekujemo da će većina podržati Kolindu Grabar Kitarović, ali mislim da broj od oko 40.000 tisuća birača može poništiti trend iz izborne ankete, ali dali će ga u potpunosti poništiti to treba vidjeti dok dođu prvi neslužbeni rezultati”., kazao je Anušić.

‘Na neke stvari nismo mogli utjecati’

Osvrnuo se i na kampanju te rekao kako su se događale i neke stvari na koje se nije moglo utjecati.

“Na neke stvari koje su se događale u kampanji, u šest-sedam mjeseci koliko sam izravno i neizravno bio involviran, nije se moglo utjecati, neke su se stvari događale same od sebe, na neke okolnosti i situacije se nije moglo utjecati”, rekao je Anušić.

Da se možemo vratiti godinu dana unatrag, rekao je Anušić, sigurno bi neke stvari mijenjali, ali ne treba biti pesimist. Jednostavno stvari idu kako idu i ako ova razlika u glasovima bude zaživjela, onda je to jedna ozbiljna razlika između dva kandidata gdje je jedan dobio puno više glasova, dodao je.

Reiner:

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) rekao je u nedjelju da prve izlazne ankete, koje pokazuju pobjedu Zorana Milanovića, ne obuhvaćaju sve birače koji su glasovali do 19 sati, kao ni glasače iz dijaspore ili BiH, poručivši da je teško bilo što prognozirati prije potpunijih rezultata.

“Teško je komentirati, radi se o prvim izlaznim anketama, a ne o izlaznim anketama koje obuhvaćaju sve glasače koji su glasovali do 19 sati. Te izlazne ankete ne obuhvaćaju naše glasače koji su glasovali u dijaspori niti one koje su glasovali u BiH. Prednost u ovim izlaznim anketama je gospodina Milanovića, ali teško je bilo što prognozirati prije nego imamo potpunije rezultate”, rekao je Reiner novinarima.

Prema izlaznim anketama Milanović osvaja 53,25 posto glasova, a Grabar-Kitarović 46,75 posto.

“Velika je razlika u izlaznim anketama i nadamo se da će se ta razlika moći smanjiti ili poništiti do kraja”, rekao je Anušić novinarima. Drži i da treba sačekati do službenih rezultata kako bi se vidjelo što je, no razlika je velika.

Stožer zatečen rezultatima

Priznao je da su u izbornom stožeru Grabar-Kitarović zatečeni tolikom razlikom i poručio: “To je politika”.

“Jednu utakmicu dobijete, jednu izgubite, a trudite se dobiti sve. Ne možete sve dobiti, ali mislim da će se stvar još ‘popeglati’ u idućih sat i pol vremena. Ne mogu u ovom trenutku dati konačan komentar ili ocjenu zbog čega smo sada na šest posto razlike u izlaznim anketama”, kazao je.

Smatra da ima vremena do ponoći kada će biti i konačni rezultati te će tada dati završnu izjavu.

Na pitanje čija je to odgovornost smatra kako se određene stvari koje su se događale u prošlosti i samoj kampanji nisu trebale tako dogoditi. Dodaje kako su se u pet godina rada Grabar-Kitarović kreirali novi birači ili su neki odlučili ne dati glas aktualnoj predsjednici.

Anušić je ocijenio kako glasači Miroslava Škore u drugom krugu nisu izašli na izbore ili su glasovali za Zorana Milanovića ili su poništavali izborne listiće.