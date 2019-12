ŠEF KOLINDINE IZBORNE KAMPANJE ‘RAZOTKRIO’ PLAN IZA ŠKORINE KANDIDATURE: ‘Ne zanima ih da on bude predsjednik, oni samo žele kaos…’

Voditelj izborne kampanje Kolinde Grabar Kitarović, Ivan Anušić, požalio se da je aktualna predsjednica glavna meta u predizbornoj kampanji te ustvrdio da dvojicu njezinih glavnih protukandidata nitko ne dira

U HDZ-u ne vlada nervoza – ustvrdio je voditelj izborne kampanje Kolinde Grabar-Kitarović i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić gostujući na televiziji N1.

“Kao što vidite i skupovi u kojima se predstavlja program su popunjeni, posjećeni. U Osijeku je bilo oko tri tisuće ljudi. Stvari stoje pod kontrolom, jesu pod kontrolom i ostat će pod kontrolom”, kazao je Anušić.

‘Mesić i Josipović napravili abnormalno puno štete’

Anušić je pojasnio i izjavu Grabar Kitarović sa skupa u Osijeku gdje je poručila da “ima dogovore s državama da Hrvati rade preko interneta i zarađuju 8000 eura”.

“Iz Slavonije, odakle dolazim, IT je strašno puno napredovao. Ozbiljno se radi na tome da Slavonija postane središte IT-ja. Imamo situaciju u kojoj mladi ljudi koju su završili to sve rade i žive u Osijeku i mjestima oko Osijeka. Rade za američke, kanadske tvrtke. I rade od kuće. I zarađuju i puno više od osam tisuća eura”, rekao je Anušić te dodao da predsjednica svojim autoritetom može nametnuti takvu inicijativu Vladi.

Anušić se upustio i u usporedbu mandata Grabar Kitarović s mandatima njezinih prethodnika, osim, naravno Franje Tuđmana. Ustvrdio je da su Ivo Josipović i Stjepan Mesić, za razliku od nje, tijekom svojih mandata “napravili abnormalno puno štete”. Ona je, kaže Anušić, svojim inicijativama i aktivnostim uspjela posložiti neke stvari poput vraćanja Hrvatske vojske u Vukovar, Varaždin, Sinj i Pulu. Spomenuo je i njezin razgovor s ruski predsjednikom Vladimirom Putinom da se riješi problem zagađenosti zraka u Slavonskom Brodu zbog rafinerije u ruskom vlasništvu u Bosanskom Brodu.

“Kolinda Grabar-Kitarović je globalni brend u svijetu. Nema zemlje koja Hrvatsku ne uspoređuje s Kolindom Grabar-Kitarović. Ako predsjednica ode na nogometnu utakmicu u kojoj Republika Hrvatska igra za svjetsko zlato i ako ona navija i odjene dres – ja tu ne vidim aposlutno nikakav problem. To je simpatično”, nahvalio je Anušić aktualnu predsjednicu.

‘Pokušava se cijelo vrijeme naći dlaka u jajetu’

Anušić je u istom tonu nastavio govoriti o predsjedničkoj kandidatkinji čijem je izbornom stožeru na čelu. Kaže kako ona svaku pozitivnu stvar u Hrvatskoj poprati dajući podršku, dok svaku negativnu stvar kritizira.

“Gdje su te sve silne udruge za zaštitu ženskih prava kad se njoj upućuju niske izjave od drugih kandidata? Zašto je to tako u Hrvatskoj”, zavapio je Anušić.

Tada je Anušiću postavljeno pitanje zašto Grabar Kitarović nije komentirala slučaj Mare Tomašević, supruge župana Požeško-slavonske županije Alojza Tomaševića kada je prijavila supruga za nasilje. Anušić je imao spreman odgovor i na to. Rekao je: ‘To je stvar koja je u sudskom procesu. Sad ste svjedoci da, koliko ja znam, ona je (Mara Tomašević) povukla sve optužbe koje je imala. Mislim da bi predsjednica osudila i to da su je o tome pitali”.

Anušić je upitan i o odnosu predsjednice spam zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. On je na to najprije iznio nekoliko faktografskih činjenica: da je Bandić gradonačelnik već 16 godina te da je legalno i legitimno izabran.

“Ako bude pravomoćno osuđen, vjerujte mi da neće biti ničega u smislu podrške. Pokušava se cijelo vrijeme naći dlaka u jajetu. Niti je predsjednica rekla da će kao predsjednica nositi kolače, niti je Bandić osuđen za korupciju”, objasnio je Anušić te dodao kako ne želi komentirati Bandićeve seksističke ispade.

‘Ovo nije referendum o Andreju Plenkoviću’

Potom su uslijedila pitanja o najopasnijem protukandidatu aktualne predsjednice – Miroslavu Škori te tome kako on svoju kampanju usmjerava na premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića.

“Neki kandidati kažu da bi ako dođu na vlast raspisali referendum i rušili vladu. Zašto bi to radili? Morate shvatiti i razumjeti da je ona tri mjeseca u fokusu svih njih. Kad se to sve skupi, naravno da ona mora odgovoriti. Neki od kandidata su napustili strategiju vođenja bitke za ovu poziciju i više ne razgovaraju o Kolindi Grabar-Kitarović i žele staviti Plenkovića u prvi plan. Ovo nije referendum o Andreju Plenkoviću. Pokušalo se sada ovu cijelu kampanju prebaciti na Plenkovića. Kad podvučete crtu ja ne mogu vjerovati da u ovom trenutku itko samosvjestan želi srušiti Vladu”, kazao je.

“Ova utrka uopće nije utrka za Miroslava Škoru i da Miroslav Škoro postane predsjednik. Njih to ne zanima. Njih zanima drugi korak u ovoj cijeloj priči, to je rušenje samo Kolinde Grabar-Kitarović. Samo ih to zanima. Da se lakše može napraviti kaos u HDZ-u”, dodao je Anušić, očito aludirajući na ljude koji navodno stoje iza kandidature Miroslava Škore.

Potom se požalio da je Grabar Kitarović glavna meta u ovoj predizbornoj kampanji.

“Dvojicu glavnih protukandidata se ne dira, nego je isključivo meta Kolinda Grabar Kitarović. U ovom trenutku jedina. Na kraju krajeva, Miroslav Škoro je to na skupu u Lisinskom i sam rekao”, kazao je.

‘Predizborne ankete treba zabraniti jer se friziraju’

Na koncu je Anušić objasnio zašto je predsjednica na koncu pristala sudjelovati u televizijskom sučeljavanju, večeras na HRT-u te zašto nije htjela pristati na ponuđena sučeljavanja samo s nekim kandidatima.

“Predsjednica je rekla da se nema smisla sučeljavati s ljudima koji u kampanji imaju samo jedan cilj, a to je ocrniti i napraviti cirkus. Jedanaestero kandidata sudjeluje u izbornoj utrci. Zakon nalaže da se kandidati ne mogu selektivno izvlačiti i dovesti na sučeljavanje. Sad je napokon potvrđeno da dolazi svih 11 kandidata i zato smo i potvrdili sučeljavanje. Ona će tako umjesto dvoje-troje protivnika imati 11 protivnika”, rekao je Anušić ubrojivši, zabunom, među protukandidtate Grabar Kitarović i nju samu.

Na koncu je ustvrdio da bi dva-tri mjeseca uoči izbora trebalo zabraniti ankete “jer se one friziraju”.

Anušić novinarima uporno ponavljao isti odgovor

Reporterka RTL-a pred dizalom je zaustavila Anušića i upitala ga hoće li se u ime Kolinde Grabar Kitarović ispričati gledateljima RTL-a jer na toj televiziji neće biti sučeljavanja kandidata. Podsjetila ga je da se Miroslav Škoro već ispričao. Na RTL-u nije bilo previđeno sučeljavanje svih kandidata, već samo četvero odabranih koji najbolje kotiraju u anketama.

“Ona je odlučila ići na sučeljvanje. Za ono što ne bude išla dat će vam poruku, ispriku ili obrazloženje zašto nije bila na sučeljavanju”, odgovorio je Anušić za RTL.

“Ako će biti svih 11 kandidata, zašto ne”, uzvratio je Anušić reporterki.

Reporterka je još nekoliko puta Anušiću postavila isto pitanje na što je on strpljivo više puta dao isti odgovor, a na koncu se, već vidno iživciran, ispričao rekavši da žuri na sastanak te ušao u dizalo.