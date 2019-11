ŠEF KOLINDINA STOŽERA UVJERAVA DA IMAJU I VIŠE NEGO DOVOLJNO POTPISA: Tvrdi da joj štrajk učitelja ne bi trebao naštetiti

Kolinda Grabar-Kitarović predat će više nego dovoljan broj potpisa za predsjedničku kandidaturu, tvrdi Ivan Anušić

Šef izbornog stožera HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović i član Predsjedništva HDZ-a Ivan Anušić rekao je danas da će aktualna predsjednica predati više nego dovoljan broj potpisa za predsjedničku kandidaturu te je poručio da se ovi izbori ne smiju shvatiti olako te je bitna maksimalna mobiliziranost.

Anušić je nakon klauzure HDZ-a o pripremama i koordinaciji izborne kampanje novinarima rekao da je na klauzuri definirano ono što je predsjednica radila u proteklih pet godina, što su kao stranka i Vlada napravili, te je točno definirano što su daljnji koraci do 22. prosinca i pripreme za drugi krug. Službena kampanja kreće 5. prosinca, a Anušić ističe da će do 22. prosinca predsjednica Republike biti na terenu od jutra do večeri po cijeloj Hrvatskoj, te će obići sve županije te održati predizborne skupove.

Četiri glavna velika skupa

Četiri glavna velika skupa će biti u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci gdje će se održati i donatorske večere, a zadnji skup će biti u Vukovaru. U ovom trenutku, naglašava Anušić, 600 stožera na području cijele Hrvatske funkcionira u zadatku, smjeru i cilju pobjede Kolinde Grabar-Kitarović. “Mislim da se neće dogoditi ništa što će biti neplanski, a na kraju krajeva ankete pokazuju trend pobjede Kolinde Grabar-Kitarović u prvom i drugom krugu i to treba zadržati”, kazao je.

Poručio je i da je naglasak na tome da se ovi izbori i utakmice ne mogu i ne smiju shvatiti olako, “bitna je maksimalna mobiliziranost, kohezija i da svaki birač i svaki naš glasač i svatko tko razmišlja na način kako mi propagiramo da izađe i da podršku na izborima”.

Štrajk ne bi trebao naštetiti predsjednici

Na upit može li štrajk obrazovnih sindikata potencijalno naštetiti predsjednici u njenoj kampanji za novi mandat, Anušić je ustvrdio da to ne bi trebalo imati apsolutne veze s time. Kazao je i da potpise još uvijek nisu predali Državnom izbornom povjerenstvu jer ih još uvijek skupljaju.

“Još dva dana se skupljaju, a kad skupimo sve potpise i završi zakonski rok za prikupljanje potpisa, tada ćemo doći u DIP s prebrojanim potpisima i predati kandidaturu Grabar-Kitarović”, kazao je istaknuvši da je će biti više nego dovoljan broj potpisa.

