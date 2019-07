ŠEF KLINIKE U LOVRANU ‘BJEŽI’ S POSLA: Zaposlenici unajmili privatne detektive, a otkriće i opravdanje su potpuno bizarni

Zaposlenici lovranske Klinike za ortopediju unajmili su privatne detektive kako bi pratili što radi njihov ravantelj kad nije na poslu. Sedam puta su ga detektivi nadzirali, a uzrok njegova izostanka s posla bio je – pas

Nezadovoljni zaposlenici Klinike za ortopediju iz Lovrana unajmili su privatnog detektiva kako bi pratili svoga šefa. Naime, prema njihovim tvrdnjama ravnatelj klinike Boris Šestan dobar dio svog radnog vremena provodi izvan radnog mjesta i obavlja privatne poslove.

“Traje to već sada predugo, a iako smo pisali svima; Ministarstvu zdravstva, saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, Pučkoj pravobraniteljici kao i Hrvatskom liječničkom sindikatu, stvari se nisu pomakle s mrtve točke niti se problem riješio”, anonimno je rekao jedan liječnik novinarima Jutarnjeg.

Kontinuirano izostaje s posla

Mediji su prije nekoliko godina doznali za Šestana zbog njegove uspješne borbe protiv nepoštenih dobavljača te pozitivno poslovanja bolnice kojoj je na čelu. No, čini se kako ni on nije bez grijeha. Zbog toga su njegovi zaposlenici htjeli doznati čime se on točno bavi kada ode iz bolničke zgrade, jer su njegovi izostanci postali očiti.

“Mi smo primijetili da on kontinuirano izostaje s posla, služeći se više-manje istom metodom. Svakog bi jutra dolazio u Kliniku Lovran, tamo bi proveo sat, sat i pol vremena, a potom bi napuštao svoje radno mjesto te se u bolnicu ponovo vraćao u popodnevnim satima, što smo smatrali nedopustivim. Osim toga, smatrali smo da bi bilo važno utvrditi kamo to točno svakog radnog dana ravnatelj tako važne institucije u radno vrijeme odlazi, pa smo angažirali detektivsku agenciju i s njom dogovorili da obavi nadzor”, priznaje zaposlenik klinike.

Službeno izvješće i 130 fotografija

Detektivska agencija je pratila Šestana od 28. siječnja do 20. veljače te potom naručitelju, odnosno zaposlenicima, dostavila i službeno izvješće, koje je potvrdilo njihove sumnje. Sedam puta su ga detektivi nadzirali, a uzrok njegova izostanka s posla je – pas. Prema izvješću, Šestan je koristio i službeni automobil klinike kako bi došao kući te se, nakon obavljenog posla, najčešće šetnje svog psa, vraćao njime natrag na posao.

“Po odlasku s parkirališta Klinike subjekt bi se bez usputnih zaustavljanja vozio doma, gdje bi parkirao navedeni Fiat te ušao u kuću po psa. Nakon 15-ak minuta subjekt bi preodjeven u prikladniju, sportsku odjeću izlazio iz kuće sa psom te se sa svojim privatnim automobilom, žutim Daewoo Ticom, upućivao na parkiralište plaže za invalide na predjelu Bivia. Fotografije pod brojevima od 11 do 24 pokazuju jedan takav izlazak iz kuće te dolazak na navedenu plažu za invalide”, piše u izvješću.

Detektivi su osim izvješća, isporučili i 130 fotografija kojima dokazuju da Šestan zloporabi svoj položaj i ovlasti obavljanjem privatnih poslova u radno vrijeme. Dokazne su materijale zaposlenici poslali Ministarstvu zdravstva, očekujući da će ono donijeti potrebne mjere. No, očito je kako dosad ništa nije poduzeto. Naime, iz ministarstva su potvrdili kako su prijavu dobili još u travnju te je “proslijedili Upravnom vijeću Klinike uz obvezu da o poduzetom nazad izvijeste Ministarstvo zdravstva”. No, ne zna se je li Upravno vijeće išta poduzelo.

U vrijeme nadzora bio na godišnjem

Sam ravnatelj, pak, smatra kako se radi o namještaljci, a svoju je tvrdnju potkrijepio i dokumentacijom u kojoj stoji kako je on u vrijeme detektivskog nadzora bio na – godišnjem odmoru. Poslao je tri rješenja o korištenju godišnjeg odmora koji su se poklapali s terminima svih detektivskih nadzora.

“I tako redovno radim od prvog dana kada sam ravnatelj, sada već u četvrtom mandatu. To znaju svi djelatnici, i još k tome ne samo da radim do kraja radnog vremena, već s posla gotovo nikad ne odlazim prije 18 sati, neovisno o godišnjem odmoru, iako je radno vrijeme, što također znaju svi zaposlenici, do 15:30”, rekao je Šestan – napisao je u svom službenom odgovoru na naša pitanja.

No, u cijeloj priči je zanimljivo kako je odluke o korištenju godišnjih odmora Šestan odobravao sam sebi, a medijima su dostavljene samo s njegovim potpisom, bez službenog pečata ili urudžbenog broja. Potvrdio je kako je Upravno vijeće Klinike po nalogu Ministarstva zdravstva raspravljalo o prijavi i odbacilo je kao neutemeljenu pa zbog toga nisu ni smatrali važnim to ponovno prijaviti ministarstvu.

Motiv mu nije poznat

Šestan je bio na godišnjem odmoru i u svibnju, kada je detektivski nadzor ponovno naručen. Doduše, nije potvrdio je li to bilo baš u vrijeme nadzora, kao što nije potvrdio postoji li neki animozitet između njega i zaposlenika.

“Nije mi poznat razlog… Možda kakav osobni animozitet, zavist, pokušaj maltretiranja, uznemiravanja, mobbing… Nije mi poznato je li riječ o narušenim međuljudskim odnosima na radnome mjestu. S kolegama izvrsno surađujem, što je već i potvrđeno 13-godišnjim uspješnim pozitivnim poslovanjem bolnice”, odgovorio je Šestan.